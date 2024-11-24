Ассоциация испанских футболистов назвала Беллингема лучшим игроком сезона

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вчера, 13:19

Полузащитник «Реала» признан лучшим игроком Ла Лиги сезона-2023/24 по версии Ассоциации испанских футболистов (AFE).

Англичанин провёл в прошлом сезоне 42 матча во всех турнирах и забил 23 гола.

Также премию от AFE получил другой футболист мадридской команды.