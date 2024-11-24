Ассоциация испанских футболистов назвала Беллингема лучшим игроком сезона

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим игроком Ла Лиги сезона-2023/24 по версии Ассоциации испанских футболистов (AFE).
Англичанин провёл в прошлом сезоне 42 матча во всех турнирах и забил 23 гола.
Также премию от AFE получил другой футболист мадридской команды.
Во второй половине Беллингем в Реале всё больше "таскал рояль по полю", исполняя так сказать "роль второго плана", благодаря чему Винисиус и возомнил себя "звездой номер один".
Во второй половине Беллингем в Реале всё больше "таскал рояль по полю", исполняя так сказать "роль второго плана", благодаря чему Винисиус и возомнил себя "звездой номер один".