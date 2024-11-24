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Ассоциация испанских футболистов назвала Беллингема лучшим игроком сезона

вчера, 13:19

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем признан лучшим игроком Ла Лиги сезона-2023/24 по версии Ассоциации испанских футболистов (AFE).

Англичанин провёл в прошлом сезоне 42 матча во всех турнирах и забил 23 гола.

Также премию от AFE получил другой футболист мадридской команды.

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Все комментарии
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:52, ред.
...Началось в деревне утро,смягчают обстановку вокруг Реала,мол вы и без ЗМ - лучшие...!!! Джуд,Карвахаль....кто следующий!?
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:22
Лично для меня сейчас он лучший футболист в мире он одинаково играет на любой позиции на поле и это главное он универсал
4qp4x2j2unep
4qp4x2j2unep
вчера в 14:58
Это потрясающее достижение для такого молодого игрока! Джуд Беллингем не только доказал свою значимость в одной из лучших команд мира, но и заслужил признание среди своих коллег-футболистов. Его вклад в успехи "Реала" невозможно переоценить – 23 гола за сезон говорят сами за себя. Получение премии от AFE подтверждает его статус одного из самых талантливых полузащитников современности. Ну а то, что награду получил ещё и второй игрок "Реала", говорит о силе и глубине состава этой команды. Впереди у них много ярких побед, и мы с нетерпением ждём новых свершений!
stanichnik
stanichnik ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 13:59, ред.
Доброго Здоровья, Incredulous!
Во второй половине Беллингем в Реале всё больше "таскал рояль по полю", исполняя так сказать "роль второго плана", благодаря чему Винисиус и возомнил себя "звездой номер один".
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:27
Ну в первой половине сезона точно лучший, а во второй уже немного затормозил.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:26
Винисиус и тут пролетел - он лучший в борьбе с расизмом...
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