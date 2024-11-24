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Матч «Нант» – «Гавр» прерван из-за фанатов хозяев

вчера, 21:31
НантЛоготип футбольный клуб Нант0 : 2Логотип футбольный клуб ГаврГаврМатч завершен

На 2-й добавленной ко второму тайму минуте при счете 0:2 в пользу гостей фанаты хозяев предприняли попытку прорваться на поле. Из-за этого главный судья Жером Брисар остановил игру и предложил футболистам отправиться в раздевалки. Перед трибуной фанатов «Нанта» собралась полиция.

На протяжении нескольких минут служба безопасности пытались заставить фанатов вернуться на свои места.

Сообщается, что игра вряд ли возобновится. Судьи и другие лица сейчас обсуждают дальнейшие действия.

На 90-й минуте болельщики хозяев начали скандировать: «Мы вылетаем в Лигу 2».

На данный момент «Нант» набрал 10 очков и идет на 15-м месте.

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njhxyw5464tp
njhxyw5464tp
вчера в 23:06
Команду не так нужно поддерживать, так только гадят своей команде.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:03
Ну как тут не вспомнить не мудрёную песенку - "Фанаты, фанаты , кругом одни фанаты"...)
Гость
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