Стало известно, кто напал на болельщика «Динамо» после матча с «Амкалом»

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вчера, 15:55

Два взрослых фаната «Спартака» напали на школьника, идущего с матча «Динамо» – «Амкал», чтобы отжать у него шарфы и толстовку «бело-голубых».

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», болельщикам «Спартака» грозит до семи лет тюрьмы. Задержанные фанаты «красно-белых» признались, что решили поискать «трофеи» и отняли их у 10-классника, чтобы затем вывесить добытую атрибутику на матче с «Динамо».

Ранее появилась информация о нападении на 16-летнего болельщика «Динамо» после товарищеского матча с медийным «Амкалом» (2:3).