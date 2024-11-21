Стало известно, кто напал на болельщика «Динамо» после матча с «Амкалом»

Два взрослых фаната «Спартака» напали на школьника, идущего с матча «Динамо» – «Амкал», чтобы отжать у него шарфы и толстовку «бело-голубых».
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», болельщикам «Спартака» грозит до семи лет тюрьмы. Задержанные фанаты «красно-белых» признались, что решили поискать «трофеи» и отняли их у 10-классника, чтобы затем вывесить добытую атрибутику на матче с «Динамо».
Ранее появилась информация о нападении на 16-летнего болельщика «Динамо» после товарищеского матча с медийным «Амкалом» (2:3).
Причём именно в первую очередь унизить, так как весь"грабёж" состоял в том, что у парня отняли динамовскую розу и худи.
Справедливо, что этим деятелям прилетит реальный срок в виде мгновенной кармы за содеянное (засветились на камерах).
В определённых кругах хватает персонажей, кто на полном серьёзе считает, что "настоящий мужик непременно должен посидеть".
Вот и станут "настоящими мужиками", с понятиями, судьбами слабоумных клоунов и гнилыми зубами.
Каждому своё..
Причём именно в первую очередь унизить, так как весь"грабёж" состоял в том, что у парня отняли динамовскую розу и худи.
Справедливо, что этим деятелям прилетит реальный срок в виде мгновенной кармы за содеянное (засветились на камерах).
В определённых кругах хватает персонажей, кто на полном серьёзе считает, что "настоящий мужик непременно должен посидеть".
Вот и станут "настоящими мужиками", с понятиями, судьбами слабоумных клоунов и гнилыми зубами.
Каждому своё..
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!