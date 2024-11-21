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Стало известно, кто напал на болельщика «Динамо» после матча с «Амкалом»

вчера, 15:55

Два взрослых фаната «Спартака» напали на школьника, идущего с матча «Динамо» – «Амкал», чтобы отжать у него шарфы и толстовку «бело-голубых».

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», болельщикам «Спартака» грозит до семи лет тюрьмы. Задержанные фанаты «красно-белых» признались, что решили поискать «трофеи» и отняли их у 10-классника, чтобы затем вывесить добытую атрибутику на матче с «Динамо».

Ранее появилась информация о нападении на 16-летнего болельщика «Динамо» после товарищеского матча с медийным «Амкалом» (2:3).

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В «Динамо» сообщили о нападении на болельщика после матча с «Амкалом»
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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:17
Позорище. Это болельщики Лукойла а не Спартака были.
Capral
Capral
вчера в 22:07, ред.
Для фельдфебеля.

Динамовская атрибутика нужна была болельщикам Спартака- исключительно, как своеобразный, оригинальный "скальп", но точно не на добрую память.
А тем, кто все беды приписывает Спартаку, в том или ином виде, отвечу так. Пару лет назад, здесь же, на Соккере, один подонок, тоже, из так называемых болельщиков Динамо, угрожал мне расправой, мне- старому человеку. Ну и, чем он лучше болельщиков Спартака? Среди всех болельщиков разных команд- есть порядочные люди и негодяи...
Futurista
Futurista
вчера в 21:56
)...
Vadik
Vadik ответ баск (раскрыть)
вчера в 20:29
    lotsman
    lotsman
    вчера в 20:02
    Два взрослых напали на пацана............ Ну это уже ни в какие ворота. Неужели спартаковские лбы настолько слабы, что решились лишь на нападение вдвоём на пацана?
    Фил Кио
    Фил Кио
    вчера в 17:17
    Честно - не понимаю, зачем вывешивать атрибутику Динамо на фанатской трибуне Спартака? Ведь, их там грохнут фанаты Спартака... полные 56ы.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 16:37
    Не думаю, что в кругах самых отпетых и обезбашенных фанатов приветствуется таким способом добывание трофейной атрибутики ненавистных клубов. Одно дело, когда в кулачном бою стенка на стенку, а другое, когда "в подворотне" разбойным путём отняли у подростка. Ожидаю, что в самое ближайшее время лидеры фанатской группировки" красно-белых" выступят с осуждением этого инцидента, ну а правоохранительные органы по заслугам воздадут собирателям динамовской атрибутики.
    Болейте за своих, а не против чужих!
    баск
    баск
    вчера в 16:22
    Унизить кого-нибудь, кто заведомо слабее, да ещё шоблой- типичная повадка конченых подлецов.
    Причём именно в первую очередь унизить, так как весь"грабёж" состоял в том, что у парня отняли динамовскую розу и худи.

    Справедливо, что этим деятелям прилетит реальный срок в виде мгновенной кармы за содеянное (засветились на камерах).

    В определённых кругах хватает персонажей, кто на полном серьёзе считает, что "настоящий мужик непременно должен посидеть".
    Вот и станут "настоящими мужиками", с понятиями, судьбами слабоумных клоунов и гнилыми зубами.

    Каждому своё..
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:06
    Нашли способ обзавестись "трофеем" - отнять у школяра. Поди ещё и толпой напали...
    ne gusta
    ne gusta
    вчера в 16:02
    Нельзя так по-скотски поступить.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 16:00
    Свиньи везде есть... хотя да, о чём это я...
    Гость
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