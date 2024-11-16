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В тренера сборной Мексики кинули полную пивную банку

вчера, 10:23

Главный тренер сборной Мексики по футболу Хавьер Агирре получил травму головы после того, как в него с трибуны кинули полную пивную банку по окончании первого четвертьфинального матча Лиги наций КОНКАКАФ против команды Гондураса.

В пятницу мексиканцы на выезде уступили сборной Гондураса со счетом 0:2. После финального свистка матча Агирре подошел к главному тренеру гондурасцев Рейнальдо Руэде, чтобы пожать ему руку. В этот момент в голову Агирре попала брошенная с трибуны банка пива. На фото видно, что у тренера рассечение.

Федерация футбола Мексики выпустила официальное заявление в связи с произошедшим. Она потребовала, чтобы Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) предприняла немедленные и решительные действия в связи со сложившейся ситуацией.

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Все комментарии
зигзаг
зигзаг
вчера в 23:56
Это была реклама пива
Mihailv89
Mihailv89 ответ Dauletbek (раскрыть)
вчера в 21:57
Зелёные твёрже - больнее, очевидно же)
a-league
a-league
вчера в 19:04
С Гондурасом играть - это вам не плюшки со стола тырить
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 18:44
Трёхлитровую?
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 15:25
Как-то писали, что в 80 годах итальянскую сборную, когда прилетели на родину, их же фаны в аэропорту забросали зелеными помидорами за неудачное выступление. Мы тогда детьми были и удивлялись, почему зелеными, красными помидорами было бы эффектнее)
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 15:18
Пива не жалко было?)))
lotsman
lotsman
вчера в 13:03
Не рассчитали немного. Хотели ему в руки кинуть, презент так сказать. А получилась плюха в голову.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:49
Это же чистая уголовная статья... Что делать? Человека, который бросил банку, найти и заключить под стражу до суда. А стадион закрыть для зрителей, безопасность превыше всего. Главное, не дать гондорасам спустить все на тормозах...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 11:44
Дичь конечно, могли бы просто вручить баночку пенного
shlomo
shlomo
вчера в 11:14
Интересно кто кинул... свои или чужие....
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:07
покушение на убийство так то)))
zdbuey3rv3uv
zdbuey3rv3uv
вчера в 10:25
Отгондурасили бедного Агирре пивком нипадеццки
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:25
Вот изверги... Могли бы выпить пиво сначала))
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