В тренера сборной Мексики кинули полную пивную банку

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вчера, 10:23

Главный тренер сборной Мексики по футболу получил травму головы после того, как в него с трибуны кинули полную пивную банку по окончании первого четвертьфинального матча Лиги наций КОНКАКАФ против команды Гондураса.

В пятницу мексиканцы на выезде уступили сборной Гондураса со счетом 0:2. После финального свистка матча Агирре подошел к главному тренеру гондурасцев Рейнальдо Руэде, чтобы пожать ему руку. В этот момент в голову Агирре попала брошенная с трибуны банка пива. На фото видно, что у тренера рассечение.