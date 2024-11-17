В Федерации футбола Гондураса обвинили тренера Мексики в провокации

Федерация футбола Гондураса (FFH) выступила с заявлением относительно инцидента с главным тренером сборной Мексики , который получил травму головы после того, как с трибун в него кинули полную пивную банку по окончании матча Лиги наций КОНКАКАФ .

Федерация футбола Гондураса (FFH) сожалеет и решительно осуждает отдельные действия небольшой группы болельщиков, которые не отражают уважительное поведение наших болельщиков в целом. Эти инциденты, абсолютно предосудительные, не определяют поведения большинства присутствующих на стадионе, поэтому мы осуждаем события в отношении тренера сборной Мексики, произошедшие в конце матча.

Также FFH категорически отвергает слова, нецензурные жесты и провокационные высказывания со стороны тренера сборной Мексики, который с самого начала матча оскорблял и провоцировал гондурасских болельщиков. Такое поведение совершенно неприемлемо в футболе, поскольку представляет собой очевидную провокацию и подстрекательство к насилию, а также неуважение к болельщикам, которые смотрят игру на стадионе или по телевидению.

Поэтому мы уважительно, но твёрдо призываем КОНКАКАФ аналогичным образом применять правила к такого рода действиям со стороны людей, которые в силу своего статуса общественных деятелей должны быть примером образованности и хорошего поведения.

FFH подтверждает свою приверженность честной игре и спортивным ценностям, которые должны преобладать в футболе.