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В Федерации футбола Гондураса обвинили тренера Мексики в провокации

вчера, 13:49

Федерация футбола Гондураса (FFH) выступила с заявлением относительно инцидента с главным тренером сборной Мексики Хавьером Агирре, который получил травму головы после того, как с трибун в него кинули полную пивную банку по окончании матча Лиги наций КОНКАКАФ.

Федерация футбола Гондураса (FFH) сожалеет и решительно осуждает отдельные действия небольшой группы болельщиков, которые не отражают уважительное поведение наших болельщиков в целом. Эти инциденты, абсолютно предосудительные, не определяют поведения большинства присутствующих на стадионе, поэтому мы осуждаем события в отношении тренера сборной Мексики, произошедшие в конце матча.

Также FFH категорически отвергает слова, нецензурные жесты и провокационные высказывания со стороны тренера сборной Мексики, который с самого начала матча оскорблял и провоцировал гондурасских болельщиков. Такое поведение совершенно неприемлемо в футболе, поскольку представляет собой очевидную провокацию и подстрекательство к насилию, а также неуважение к болельщикам, которые смотрят игру на стадионе или по телевидению.

Поэтому мы уважительно, но твёрдо призываем КОНКАКАФ аналогичным образом применять правила к такого рода действиям со стороны людей, которые в силу своего статуса общественных деятелей должны быть примером образованности и хорошего поведения.

FFH подтверждает свою приверженность честной игре и спортивным ценностям, которые должны преобладать в футболе.

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альсато
альсато
вчера в 15:46
Знаю Мексиканцев..они просто так это событие не забудут!.. если в Гондурасе этого "снайпера" не осудят, то тогда не дам ни одного ПЕСО на его долгую и счастливую жизнь....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:43
Представители Гондураса (прошу не банить за данное слово) прямо таки выглядят заступниками пиво-банко-метателей....
Зачем они вообще банки для метания позволяют на арене??

FFH - не умнее банкомётов...если один абзац на осуждение....а два на полив грязью тренера Мексики...
s4phyrt82euu
s4phyrt82euu
вчера в 13:55, ред.
Заявлять вы можете, что угодно, но вот только просто так целую страну Гондурасом не назовут. Такое название надо сильно выпросить ну очень гондурасским поведением как в этом случае!)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:53
Все можно высказать на эмоциях !
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