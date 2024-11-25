Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыБеларусь. Высшая лига 2024

Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси во 2-й раз подряд

вчера, 23:01
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Минск)1 : 0Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭМатч завершен

В матче 29-го тура минчане на своем поле обыграли БАТЭ со счетом 1:0.

Сегодняшняя победа досрочно обеспечила минскому «Динамо» чемпионский титул в 2024 году – команда опережает «Неман», занимающий 2-ю строчку, на 5 очков при игре в запасе.

«Динамо» Минск стало чемпионом Беларуси во 2-й раз подряд. Всего команда выигрывала турнир 9 раз.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Неман
Источник: football.by
ОфициальноМичел признан тренером месяца в Ла Лиге
Вчера, 19:56
Симеоне вручили памятную доску за 700 матчей во главе «Атлетико»
24 ноября Фото
Перес: «Мы любим Родри, но „Золотой мяч“ должен был получить игрок „Реала“»
24 ноября
ОфициальноАссоциация испанских футболистов назвала Беллингема лучшим игроком сезона
24 ноября
Николсон из «Спартака» стал «Амбассадором превосходства» на Ямайке
24 ноября
ОфициальноКарвахаль получил награду от Ассоциации испанских футболистов
24 ноября
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 11:53, ред.
Дружище, не сыпь мне соль на рану!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
😭😭😭😭😭😭😭🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽

Это для меня больной вопрос, когда всё было настоящее- и люди и спорт и любимое Динамо...
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:44
то есть за 10ть лет при СССР-6-ть клубов-были чемпионами!....В России-за 33 три года -только пять-и других в обозримом будущем-невидно!))))
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:35
Виктор!...да я все к тому, что..1978-ой -Чемпион ДИНАМО Тбилиси, они же 1981-кубок кубков!..1982-Динамо Минск, 1983-Днепр, 1984-Зенит, 1985, 86-Динамо Киев, 1987-Спартак!....во ВРЕМЕНА БЫЛИ!!!
Capral
Capral ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 11:21
Приветище, Альтаирушка!!!
Да, всё так и было. Мало кто верил в победу минчан, но по ходу чемпионата они заслужили, играли лучше остальных. Да и матч в Киеве выиграли-3:2. Но без помощи двух московских клубов, сложно им было бы стать чемпионами.
Ну и правильно говоришь- тот чемпионат открыл новые имена в минском Динамо!!!
альсато
альсато ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 11:16
Виктор! Здравия Желаю!...хоть и в 1982 году я был мал, но уже занимался в спорт-школе СКА Хабаровск (Хоккей с мячом)....да я тоже не верил, что Минское Динамо сможет выиграть золото СССР!..и у нас НИКТО не верил)))))...вот только...Зыгмантович, Гоцманов, Алейников,Гуринович...вот не помню..Сокол и Боровский были после того чемпионата приглашены в Сборную?))))...Вы то, уж точно знаете!!!
112910415
112910415
сегодня в 04:35
да здравствует минское Динамо, ура
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 02:11
Я это знаю не из лихих 90-х, а еще из советского времени. Кроме того, наш замечательнй ветеран А.А.Минаев- Вечная ему Память, спустя много лет вспоминал эту историю... А так, да, согласен- футбол тех лет, ни в какое сравнение с нынешним уродством не идет. Я только и живу советским футболом.
Alex_67
Alex_67 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:06
В лихие 90-е много чего писали о тех временах, я тоже читал, но делил на десять... И сейчас делю... Это тема для Эдуарда Петрова... Точно я знаю только то, что футбол в СССР был лучше, чем сейчас
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 01:28
В том чемпионате, на первенство претендовали две динамовские команды Киева и Минска. Обеим командам предстояли заключительные игры, минчанам в Москве со Спартаком и Динамо, а Киеву в Тбилиси и в Ереване. И Минск и Киев свои игры выиграли, киевляне у тбилисцев-5:1 и в Ереване-3:2. Минчане выиграли в Москве у Динамо-7:0 и у Спартака-4:3. И киевляне и минчане сыграли договорняки. Причем, Спартак, откровенно отдал минчанам победу в отместку за 1976г., ну и московские одноклубники, также помогли минчанам, разгромно проиграв-0:7. Всё это, уже давно не тайна. Более того, киевляне подали протест, который, федерацией футбола был отклонен.

Интересный был момент в игре Динамо Москва-Динамо Минск. При пробитии пенальти в ворота москвичей, вратарь хозяев А.Уваров подошел к бьющему минчанину, обнял его, и что-то прошептал, после чего, еще недождавшись удара прыгнул в противоположный угол ворот. Я хорошо помню тот чемпионат, впрочем- как и все остальные...
Alex_67
Alex_67 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:12, ред.
А чем то чемпионство не честное? Или я чего-то не знаю? Я смотрел некоторые игры минчан в том году, ничего подозрительного не заметил... Они показывали отличный футбол...
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:54
Можно рисовать вторую звезду на майке сверху эмблемы. Девять раз становились чемпионами Белоруссии и плюс один раз чемпионы СССР.
Capral
Capral
вчера в 23:24
Надеюсь, это чемпионство минчан- более честное, чем в 1982г.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:24, ред.
Ни чего себе...))
74xdgyy4q363
74xdgyy4q363
вчера в 23:07
Стоит поздравить Динамо со столь почетным титулом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 