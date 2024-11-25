Минское «Динамо» стало чемпионом Беларуси во 2-й раз подряд

В матче 29-го тура минчане на своем поле обыграли БАТЭ со счетом 1:0.
Сегодняшняя победа досрочно обеспечила минскому «Динамо» чемпионский титул в 2024 году – команда опережает «Неман», занимающий 2-ю строчку, на 5 очков при игре в запасе.
«Динамо» Минск стало чемпионом Беларуси во 2-й раз подряд. Всего команда выигрывала турнир 9 раз.
😭😭😭😭😭😭😭🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
Это для меня больной вопрос, когда всё было настоящее- и люди и спорт и любимое Динамо...
😭😭😭😭😭😭😭🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽
Это для меня больной вопрос, когда всё было настоящее- и люди и спорт и любимое Динамо...
Да, всё так и было. Мало кто верил в победу минчан, но по ходу чемпионата они заслужили, играли лучше остальных. Да и матч в Киеве выиграли-3:2. Но без помощи двух московских клубов, сложно им было бы стать чемпионами.
Ну и правильно говоришь- тот чемпионат открыл новые имена в минском Динамо!!!
Да, всё так и было. Мало кто верил в победу минчан, но по ходу чемпионата они заслужили, играли лучше остальных. Да и матч в Киеве выиграли-3:2. Но без помощи двух московских клубов, сложно им было бы стать чемпионами.
Ну и правильно говоришь- тот чемпионат открыл новые имена в минском Динамо!!!
Интересный был момент в игре Динамо Москва-Динамо Минск. При пробитии пенальти в ворота москвичей, вратарь хозяев А.Уваров подошел к бьющему минчанину, обнял его, и что-то прошептал, после чего, еще недождавшись удара прыгнул в противоположный угол ворот. Я хорошо помню тот чемпионат, впрочем- как и все остальные...
Интересный был момент в игре Динамо Москва-Динамо Минск. При пробитии пенальти в ворота москвичей, вратарь хозяев А.Уваров подошел к бьющему минчанину, обнял его, и что-то прошептал, после чего, еще недождавшись удара прыгнул в противоположный угол ворот. Я хорошо помню тот чемпионат, впрочем- как и все остальные...