Перес: «Мы любим Родри, но „Золотой мяч“ должен был получить игрок „Реала“»

Президент «Реала» высказался на тему «Золотого мяча», который в этом году выиграл полузащитник «Манчестер Сити» .

Впервые в истории УЕФА организовал его совместно с France Football и L'Equipe. Родри — великий футболист, мы его любим. Но это не имеет к этому никакого отношения. Tuttosport заявила: «Это не скандал, это несправедливо, потому что он не заслуживает того, что получил в 2024 году. В прошлом году „Сити“ выиграл требл и забил гол в финале, но они даже не финишировали на подиуме», — редакционная статья, отражающая точку зрения многих.