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Перес: «Мы любим Родри, но „Золотой мяч“ должен был получить игрок „Реала“»

вчера, 14:49

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался на тему «Золотого мяча», который в этом году выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Впервые в истории УЕФА организовал его совместно с France Football и L'Equipe. Родри — великий футболист, мы его любим. Но это не имеет к этому никакого отношения. Tuttosport заявила: «Это не скандал, это несправедливо, потому что он не заслуживает того, что получил в 2024 году. В прошлом году „Сити“ выиграл требл и забил гол в финале, но они даже не финишировали на подиуме», — редакционная статья, отражающая точку зрения многих.

«Золотой мяч» должен был получить игрок «Реала». Какие бы критерии ни применялись. L'Equipe провела опрос и отдала награду Винисиусу. Или Карвахаль, который также выиграл Евро. Удивительно, что в заявлении УЕФА говорится, что их вступление в организацию не повлияет на критерии. Они изменили систему голосования, баллы журналистов... Без Намбии, Уганды, Албании и Финляндии Винисиус выиграл бы «Золотой мяч». В Финляндии он не получил ни одного очка, даже не попал в первую десятку. По крайней мере, журналист подал в отставку и признал свою ошибку.

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Все комментарии
Meg A snake
Meg A snake ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 06:45
более достойнее
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:04
Ну если про журналюгу из Финляндии правда, то кроме мата ничего не могу написать
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:17
Все адекватные люди понимают, что ЗМ должен был получить Винисиус или же Карвахаль. УЕФА (как и ФИФА) продажная организация. А тот журналист поступил более достойнее. Признал свою ошибку. Но для Винисиуса это никакого значения не имеет. Но, даже если б не этот журналист, УЕФА придумал бы что-то другое.
Vladimir808
Vladimir808 ответ HE ЭгО иСТ (раскрыть)
вчера в 16:55
Неприкрытый расизм!!!)
Vladimir808
Vladimir808 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 16:53
Должны с Перецом согласовать)))) уха ха ха 😆
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 16:52
Перес так любит Родри, что прямо кушать не может,,,))))
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 16:42
А критерии по которым ЗМ должен получить игрок именно из Реала где-то прописаны?
Награду получил тот, кто должен был получить.
adekvat
adekvat
вчера в 16:40
Я бы Дзюбе мяч отдал, все остальное не справедливо.
112910415
112910415
вчера в 15:59
эту обиду не пережить ...
Comentarios
Comentarios
вчера в 15:49
Я бы отдал Ибрагимовичу
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:43
Почему Родри не заслуживал золотой мяч? Вон Модричу дали левый мяч когда Роналду должен был получить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:35, ред.
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 15:13
    Я просто поражаюсь двуличием мадридцев. Это они хотели, чтобы не голосовали представители "банановых республик", которые всё время отдавали голоса Месси. ФФ после порций критики изменила критерии голосования. А теперь Перес заявляет, что не нужно было всё менять и голоса "банановых республик" могли бы помочь Винисиусу получить ЗМ.

    Также поражает, что он открыто говорит, что ЗМ должен был получить игрок Реала, не конкретно Винисиус, а именно игрок Реала. То есть, ему не важно, кто это был бы. Винисиус, Карвахаль, Беллингем, Кроос и т. д.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 15:13
    Ну ладно Албания и Финляндия - всё тут понятно , но от Намибии и Уганды Флорентино такого явно не ожидал - получается Вини свои же подставили...)))
    HE ЭгО иСТ
    HE ЭгО иСТ
    вчера в 15:09
    Из уст Переса явно звучит расизм. Вини надо разобраться. 🤭
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 14:58
    Дедуля . Смирись.))) ЗМ заслуженно получил Родри.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 14:52
    Пора бы уже закрыть эту тему.... правильно Родри получил ЗМ.
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