Президент «Реала» Флорентино Перес высказался на тему «Золотого мяча», который в этом году выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри.
Впервые в истории УЕФА организовал его совместно с France Football и L'Equipe. Родри — великий футболист, мы его любим. Но это не имеет к этому никакого отношения. Tuttosport заявила: «Это не скандал, это несправедливо, потому что он не заслуживает того, что получил в 2024 году. В прошлом году „Сити“ выиграл требл и забил гол в финале, но они даже не финишировали на подиуме», — редакционная статья, отражающая точку зрения многих.
«Золотой мяч» должен был получить игрок «Реала». Какие бы критерии ни применялись. L'Equipe провела опрос и отдала награду Винисиусу. Или Карвахаль, который также выиграл Евро. Удивительно, что в заявлении УЕФА говорится, что их вступление в организацию не повлияет на критерии. Они изменили систему голосования, баллы журналистов... Без Намбии, Уганды, Албании и Финляндии Винисиус выиграл бы «Золотой мяч». В Финляндии он не получил ни одного очка, даже не попал в первую десятку. По крайней мере, журналист подал в отставку и признал свою ошибку.
Награду получил тот, кто должен был получить.
Награду получил тот, кто должен был получить.
Также поражает, что он открыто говорит, что ЗМ должен был получить игрок Реала, не конкретно Винисиус, а именно игрок Реала. То есть, ему не важно, кто это был бы. Винисиус, Карвахаль, Беллингем, Кроос и т. д.
Также поражает, что он открыто говорит, что ЗМ должен был получить игрок Реала, не конкретно Винисиус, а именно игрок Реала. То есть, ему не важно, кто это был бы. Винисиус, Карвахаль, Беллингем, Кроос и т. д.