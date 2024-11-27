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Ямаль станет обладателем приза Golden Boy

вчера, 13:22

17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль станет обладателем награды Golden Boy. Официально об этом должны объявить сегодня.

Golden Boy – приз лучшему молодому футболисту года в Европе. Он вручается итальянской газетой Tuttosport. Действующим обладателем награды является полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

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Все комментарии
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:24
...прийдётся напомнить ребят заслуживших этот приз...!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:03
Вполне заслуженно. Молодец паренёк. Удачи
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:06
очень тяжело не выиграть GB, когда у тебя в конкурентах
такие безнадежные и глухие лавочники как Гюлер и Эндрик.
но как сказал один мудрый человек, мы еще ничего не выиграли.
не такие трофеи нам нужны.
а нужно побороться за все настоящие трофеи!
и было бы неплохо забрать ЛЧ в новом формате.
а пока ради троллинга Ямалю можно написать Винисиусу
в среду я стану золотым.
112910415
112910415
вчера в 13:57
станет, конечно же станет !
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:40
Это неправильно, когда заранее известно имя на какой-то приз или номинацию.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:38
Нет уж в таких случаях лучше дождаться официального объявления...)
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