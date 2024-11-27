17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль станет обладателем награды Golden Boy. Официально об этом должны объявить сегодня.
Golden Boy – приз лучшему молодому футболисту года в Европе. Он вручается итальянской газетой Tuttosport. Действующим обладателем награды является полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.
такие безнадежные и глухие лавочники как Гюлер и Эндрик.
но как сказал один мудрый человек, мы еще ничего не выиграли.
не такие трофеи нам нужны.
а нужно побороться за все настоящие трофеи!
и было бы неплохо забрать ЛЧ в новом формате.
а пока ради троллинга Ямалю можно написать Винисиусу
в среду я стану золотым.
такие безнадежные и глухие лавочники как Гюлер и Эндрик.
но как сказал один мудрый человек, мы еще ничего не выиграли.
не такие трофеи нам нужны.
а нужно побороться за все настоящие трофеи!
и было бы неплохо забрать ЛЧ в новом формате.
а пока ради троллинга Ямалю можно написать Винисиусу
в среду я стану золотым.