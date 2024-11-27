Ямаль станет обладателем приза Golden Boy

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вчера, 13:22

17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании станет обладателем награды Golden Boy. Официально об этом должны объявить сегодня.

Golden Boy – приз лучшему молодому футболисту года в Европе. Он вручается итальянской газетой Tuttosport. Действующим обладателем награды является полузащитник «Реала» .