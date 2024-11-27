Нойер в матче с ПСЖ сделал больше обводок, чем Дембеле и Баркола

Атакующая линия ПСЖ неудачно провела матч общего этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).
Вратарь мюнхенского клуба Мануэль Нойер в этой игре сделал больше обводок (1), чем нападающие парижан Брэдли Баркола и Усман Дембеле (оба — 0).
|Бавария1 : 0Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
Атакующая линия ПСЖ неудачно провела матч общего этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).
Вратарь мюнхенского клуба Мануэль Нойер в этой игре сделал больше обводок (1), чем нападающие парижан Брэдли Баркола и Усман Дембеле (оба — 0).