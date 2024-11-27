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Нойер в матче с ПСЖ сделал больше обводок, чем Дембеле и Баркола

вчера, 23:17
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Атакующая линия ПСЖ неудачно провела матч общего этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).

Вратарь мюнхенского клуба Мануэль Нойер в этой игре сделал больше обводок (1), чем нападающие парижан Брэдли Баркола и Усман Дембеле (оба — 0).

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Все комментарии
eyqac2rb3fjh
eyqac2rb3fjh
сегодня в 05:29
Это истинный уровень игроков ПСЖ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:29
Матч на матч не приходится .
протон
протон
вчера в 23:28
Ну тогда получается и Мотя не виноват
Гость
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