Нойер в матче с ПСЖ сделал больше обводок, чем Дембеле и Баркола

1732738675

вчера, 23:17

Атакующая линия ПСЖ неудачно провела матч общего этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).

Вратарь мюнхенского клуба в этой игре сделал больше обводок (1), чем нападающие парижан и (оба — 0).