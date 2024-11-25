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Суперкомпьютер Opta назвал «Зенит» фаворитом РПЛ

вчера, 17:36

Аналитическая система портала Opta, известная как суперкомпьютер, произвела перерасчет шансов клубов РПЛ на чемпионство в сезоне-2024/25.

«Зенит» снова стал абсолютным фаворитом, имея шанс 64 процента (после 13-го тура — 42 процента). После 16 туров петерубргский клуб лидирует в лиге, набрав 39 очков.

Шансы «Краснодара» на титул упали с 47 до 29 процентов, команда занимает 2-е место с 38 баллами.

«Локомотив» получил оценку вероятности титула 5,3 процента.

Вероятность победы «Cпартака» в чемпионате выросла до 1 процента. Красно-белые занимают 4-е место в таблице (31 очко), а у «Динамо» вероятность титула составила 0,5 процента.

Суперкомпьютер Opta назвал «Зенит» фаворитом РПЛ

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Все комментарии
djo11
djo11
сегодня в 10:11
я не понимаю что происходит, зенит в което веки сейчас слаб,но что делают преследователи тупо играют в ничью,такое ощущение что команды подинструкцией можно выиграть или нет,что бы зениту хорошо было,это было бы смешно если бы не прошлогодний матч ростова с зенитом) выяснилось что зенит купил там всех, а после купил сам процесс) зенит заплатил что бы процесс был закрытый и не имел к футболу отношения) на заселании было объявлено что зенит подкупил арбитра,но какими то манипуляциями решение было отменено и заседание(которое до сих пор не проведено)отложили на не определенный срок) это как называется? зенит уже летом должны были чемпионства лешить
112910415
112910415
сегодня в 06:58
предельно проницательное железо ! )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Pat Fenis (раскрыть)
сегодня в 00:47, ред.
Где я на всю айтю пеняю ?! Я ж написал 9 из 10 - это лишние ж*пы ! Нет для 10-ти такого объёма ПОЛЕЗНОЙ работы, пойми ты наконец! Девятерым (утрированно) дать в руки лопату, о которой ты писал..., или кирку (можно пилораму), короч., без иронии, перепрофилировать людей надобно..., а один пусть продолжает работать, как положено - по профилю.

P.S. Спать ?
Дело говоришь. Давай баиньки..., Толстый Фенис. )
Pat Fenis
Pat Fenis ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:45
В целом, я с тобой согласен, ты правильно мыслишь, но дело ведь не в айтишниках) Просто не надо на всю айти пенять, большая часть занимается реальными и полезными делами, о которых многие даже не подозревают, зарабатывая могзами и с ни**я там конских денег не платят) Конечно не стоит брать в расчёт эникейшиков с минимальной базой, работающих, по сути, за копейки, или просто кнопкотыков, с коими ты столкнулся, им до одного места, твои прорблемы, надобность и качество работы. Но сути, как платят, так и гавкаем) Рыба гниёт с головы, а у нас в думе одни "модо" и сидят, в Японии, уверен, такого разгильдяйства минимальное количество.
За сим откланяюсь, можно долго это мусолить, и ещё не дай бог намусолить себе на статью)) Может ещё как-нибудь подискутируем) Всего хорошего)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Pat Fenis (раскрыть)
сегодня в 00:28, ред.
В 9-ти из 10 случаев у нас в стране так и есть. Не в плане самой работы, а в плане ее реальной надобности и КАЧЕСТВА. Эти цифровые черви придумывают за бюджетное бабло футбольный суперкомпьютер, а нормального светофора в городе - один на десять. Эт как ?! Да чё там в лес ходить..., зашел 3 дня назад в Сбер по поручению фирмы, дабы оформить согласие юр. лица на расчет кредитного потенциала для покупки земли... Ну и ?! 2 часа там сидел, пока их тех. поддержка свои же сетевые приложения раскодировала... Потом раскодировали и вбивали полчаса мои паспортные данные вручную с компа (!) в какую то анкету... Нафига спрашивается, если есть добрая сотня баз данных на каждое российское физ. лицо? Кому, скажи на милость, нужна эта работа ради работы? Догадался, не ? Нужна, чтоб имитацию деятельности впаривать, и лишние блатные ж*пы подобной работёнкой обеспечивать, не иначе.

Разговаривал с коллегой по работе (японцем)..., ну так он мне популярно всё обрисовал на японский манер. Есть у них слово "Модо", которое означает деятельность, не приносящую никакого результата... Вот это слово как раз про то, что у вас ( в смысле у нас ).

Вот тебе и тёплое с мягким...)
100лет
100лет
сегодня в 00:12
Неделю назад этот компьютер Краснодар делал абсолютным фаворитом, так себе прогнозист...
Pat Fenis
Pat Fenis ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:07
По твоей логике, айтишники тоже получают, а на зарабатывают, я правильно понял?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Pat Fenis (раскрыть)
сегодня в 00:02
Ты сам ответил. Вот именно, что ( в РПЛ) получают, а не зарабатывают. Разницу улавливаешь, не ?
Pat Fenis
Pat Fenis ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:59
Путаешь тёплое с мягким)
Ну хорошо, допустим, а футболисты, по-твоему, адекватную зп получают?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Pat Fenis (раскрыть)
вчера в 23:52, ред.
Расскажешь мне про зависть, когда к врачу-идиоту (которых через одного) на прием попадешь..., или когда тебе таджики-электромонтеры ( не приведи Господи) новый лифт в подъезд забубенят...
Pat Fenis
Pat Fenis ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:45
Зависть, плохое чувство, дружище...)
Не всем по кайфу лопатой всю жизнь махать)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:24, ред.
Деньги надо официально по карманам расстащить? Надо! Ай-тишников ( которых как го...на развелось) кормить надо ? Надо! Вот и придумали яйцеголовые эту игрульку...

С умом бюджет пилить надобно (!) - не учителям же/ врачам / пенсионерам и студентам бабло отдавать!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:00, ред.
Ерунда всё это...нельзя оцифровать неоцифруемое......

1-е и 5-е места разделяют всего 7 очков....для половины чемпионата это легкоотыгрываемый мизер....

Всё меняется очень быстро....пример - прошлый чемпионат....
в 11-м туре Краснодар опережал Зенит на 7 очков.....а Динамо в последнем туре претендующее на золото - шло вообще на 8-м месте.....
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
вчера в 20:13
А куча команд из Москвы даже второе не заняли
gw294m4k6wxb
gw294m4k6wxb
вчера в 19:01
Это и без суперкомпьютера всем понятно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:13
25процентный клоун25процентный клоун
Яша, они высоко оценили "работу" судей в РПЛ
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:03
Эка высоко они голы Ерохина оценили
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:02
А вот , что , что а "железную" логику у суперкомпьютера не отнять - стоило Зениту возглавить турнирную таблицу, и тут же супер прогноз...)))
lotsman
lotsman
вчера в 17:58
Какая прозорливость! Вроде бы в прошлое своё гадание у него было иное видение результатов.)
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:47
- То ли ещё будет весной...
cska1948
cska1948
вчера в 17:44
Не надо быть СУПЕРКОМПЬЮТЕРОМ, а достаточно быть рядовым болельщиком, чтобы назвать Зенит, да ещё в юбилейный год, чемпионом РПЛ этого сезона.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:38
Ё моё! Опять эта ёпта! Уже было же))
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