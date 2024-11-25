Суперкомпьютер Opta назвал «Зенит» фаворитом РПЛ

Аналитическая система портала Opta, известная как суперкомпьютер, произвела перерасчет шансов клубов РПЛ на чемпионство в сезоне-2024/25.
«Зенит» снова стал абсолютным фаворитом, имея шанс 64 процента (после 13-го тура — 42 процента). После 16 туров петерубргский клуб лидирует в лиге, набрав 39 очков.
Шансы «Краснодара» на титул упали с 47 до 29 процентов, команда занимает 2-е место с 38 баллами.
«Локомотив» получил оценку вероятности титула 5,3 процента.
Вероятность победы «Cпартака» в чемпионате выросла до 1 процента. Красно-белые занимают 4-е место в таблице (31 очко), а у «Динамо» вероятность титула составила 0,5 процента.
P.S. Спать ?
Дело говоришь. Давай баиньки..., Толстый Фенис. )
P.S. Спать ?
Дело говоришь. Давай баиньки..., Толстый Фенис. )
За сим откланяюсь, можно долго это мусолить, и ещё не дай бог намусолить себе на статью)) Может ещё как-нибудь подискутируем) Всего хорошего)
За сим откланяюсь, можно долго это мусолить, и ещё не дай бог намусолить себе на статью)) Может ещё как-нибудь подискутируем) Всего хорошего)
Разговаривал с коллегой по работе (японцем)..., ну так он мне популярно всё обрисовал на японский манер. Есть у них слово "Модо", которое означает деятельность, не приносящую никакого результата... Вот это слово как раз про то, что у вас ( в смысле у нас ).
Вот тебе и тёплое с мягким...)
Разговаривал с коллегой по работе (японцем)..., ну так он мне популярно всё обрисовал на японский манер. Есть у них слово "Модо", которое означает деятельность, не приносящую никакого результата... Вот это слово как раз про то, что у вас ( в смысле у нас ).
Вот тебе и тёплое с мягким...)
Ну хорошо, допустим, а футболисты, по-твоему, адекватную зп получают?
Ну хорошо, допустим, а футболисты, по-твоему, адекватную зп получают?
Не всем по кайфу лопатой всю жизнь махать)
Не всем по кайфу лопатой всю жизнь махать)
С умом бюджет пилить надобно (!) - не учителям же/ врачам / пенсионерам и студентам бабло отдавать!
С умом бюджет пилить надобно (!) - не учителям же/ врачам / пенсионерам и студентам бабло отдавать!
1-е и 5-е места разделяют всего 7 очков....для половины чемпионата это легкоотыгрываемый мизер....
Всё меняется очень быстро....пример - прошлый чемпионат....
в 11-м туре Краснодар опережал Зенит на 7 очков.....а Динамо в последнем туре претендующее на золото - шло вообще на 8-м месте.....
1-е и 5-е места разделяют всего 7 очков....для половины чемпионата это легкоотыгрываемый мизер....
Всё меняется очень быстро....пример - прошлый чемпионат....
в 11-м туре Краснодар опережал Зенит на 7 очков.....а Динамо в последнем туре претендующее на золото - шло вообще на 8-м месте.....
Яша, они высоко оценили "работу" судей в РПЛ
Яша, они высоко оценили "работу" судей в РПЛ