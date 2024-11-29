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Гвардиола о кризисе «Манчестер Сити»: «Мы вернёмся, я это знаю»

вчера, 16:31

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о кризисе своей команды.

Мы вернёмся, я это знаю. Я не знаю когда, но мы вернёмся. Это правда. Мы занимаем второе место в Премьер-лиге, у нас не самый лучший момент с точки зрения результатов, но в целом у меня есть ощущение, что мы играли более чем достойно, но недостаточно, чтобы выигрывать матчи.

Какая команда в мире стабильна на протяжении 10 лет?! Их не существует, ни в НБА, ни в теннисе, ни в гольфе, ни в каком-либо другом виде спорта. За десять лет, как мы, быть последовательными, вы не найдёте такого... Мне жаль.

Менять весь состав? Я не совсем согласен. Три месяца назад мы выиграли Премьер-лигу, были в финале Кубка Англии и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, потерпев поражение в необычном матче с «Реалом». Это та же самая команда!

Напомним, «Манчестер Сити» идёт на серии из шести матчей без побед во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Гвардиола претендует на звание лучшего тренера 2024 года по версии ФИФА.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:02
В этом нет никаких сомнений.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:59
многое будет зависеть от результата на энфилде,кризис либо усугубится,либо будет преодолён.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:10
Хорошо, если зимой будут точечные усиления команды...ну а летом большая работа
thnqwnjqs867
thnqwnjqs867
вчера в 17:40
Главное что Пеп оптимистично настроен
2662wv2kbhzb
2662wv2kbhzb
вчера в 17:27
Спад бывает у всех команд, скоро он закончится.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:15
Вернетесь в чемпеоншип. ☝
allemz
allemz
вчера в 16:37, ред.
Правда, пятеро выпавших из состава основных футболистов, были непосредственно причастны к успехам прошедшего сезона. Пеп не говорит о явных причинах, сетует только на игру текущей обоймы, ну молодец, похвально. Только давай быстрее перестраивай игру, потом поздно будет
Гость
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