Гвардиола о кризисе «Манчестер Сити»: «Мы вернёмся, я это знаю»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о кризисе своей команды.

Мы вернёмся, я это знаю. Я не знаю когда, но мы вернёмся. Это правда. Мы занимаем второе место в Премьер-лиге, у нас не самый лучший момент с точки зрения результатов, но в целом у меня есть ощущение, что мы играли более чем достойно, но недостаточно, чтобы выигрывать матчи.

Какая команда в мире стабильна на протяжении 10 лет?! Их не существует, ни в НБА , ни в теннисе, ни в гольфе, ни в каком-либо другом виде спорта. За десять лет, как мы, быть последовательными, вы не найдёте такого... Мне жаль.

Менять весь состав? Я не совсем согласен. Три месяца назад мы выиграли Премьер-лигу, были в финале Кубка Англии и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, потерпев поражение в необычном матче с «Реалом». Это та же самая команда!