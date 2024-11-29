Гвардиола о кризисе «Манчестер Сити»: «Мы вернёмся, я это знаю»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о кризисе своей команды.
Мы вернёмся, я это знаю. Я не знаю когда, но мы вернёмся. Это правда. Мы занимаем второе место в Премьер-лиге, у нас не самый лучший момент с точки зрения результатов, но в целом у меня есть ощущение, что мы играли более чем достойно, но недостаточно, чтобы выигрывать матчи.
Какая команда в мире стабильна на протяжении 10 лет?! Их не существует, ни в НБА, ни в теннисе, ни в гольфе, ни в каком-либо другом виде спорта. За десять лет, как мы, быть последовательными, вы не найдёте такого... Мне жаль.
Менять весь состав? Я не совсем согласен. Три месяца назад мы выиграли Премьер-лигу, были в финале Кубка Англии и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, потерпев поражение в необычном матче с «Реалом». Это та же самая команда!
Напомним, «Манчестер Сити» идёт на серии из шести матчей без побед во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Гвардиола претендует на звание лучшего тренера 2024 года по версии ФИФА.