Пети назвал необычную причину спада в игре Мбаппе

Экс-игрок сборной Франции назвал причину игрового спада у нападающего «Реала» .

Полагаю, его сглазили. Я в такое верю. Вы в подобное не верите. Утверждаю это, поскольку у меня есть представление.

Верю в это, верю во многое. На Западе на это не обращают внимания, это чуждо нашей культуре, мы приверженцы картезианства. Но я в это верю.