Пети назвал необычную причину спада в игре Мбаппе

Экс-игрок сборной Франции Эммануэль Пети назвал причину игрового спада у нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.
Полагаю, его сглазили. Я в такое верю. Вы в подобное не верите. Утверждаю это, поскольку у меня есть представление.
Верю в это, верю во многое. На Западе на это не обращают внимания, это чуждо нашей культуре, мы приверженцы картезианства. Но я в это верю.
Доброй ночи, Санёк!!!
Доброй ночи, Санёк!!!
этот португальский "Аморе" из Спортинга такой состав выставил,
живого английского места нет,сплошь, я даже не знаю как их обозвать! И это мой МЮ , и это только начало,(2:2) после первого,
всё я спать, спок ночи! Пойду поклонюсь Буде...!
этот португальский "Аморе" из Спортинга такой состав выставил,
живого английского места нет,сплошь, я даже не знаю как их обозвать! И это мой МЮ , и это только начало,(2:2) после первого,
всё я спать, спок ночи! Пойду поклонюсь Буде...!