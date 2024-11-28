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Пети назвал необычную причину спада в игре Мбаппе

вчера, 23:29

Экс-игрок сборной Франции Эммануэль Пети назвал причину игрового спада у нападающего «Реала» Килиана Мбаппе.

Полагаю, его сглазили. Я в такое верю. Вы в подобное не верите. Утверждаю это, поскольку у меня есть представление.

Верю в это, верю во многое. На Западе на это не обращают внимания, это чуждо нашей культуре, мы приверженцы картезианства. Но я в это верю.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:03
Пусть в поисковике наберёт "Сниму сглаз, порчу..." Отбоя не будет от ведьм и Шаманов.
Варвар7
Варвар7 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:22
Бывает... тем более ночью все кошки чёрные...)))
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:13
...я про кошку не читая твой комент написал,если что, я Капралу отвечал,а как совпало,чудеса!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:11
...доброе слово и Кошке приятно!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:09, ред.
Картезианство - слово то какое умное , философское . Сглазили его , три раза сплюнул бы через левое плечо , по дереву бы постучал , чего ни будь на булавку в кулачке пошептал , ну и для верности чёрную кошку какую ни будь шуганул бы. И всё было бы в ажуре...)
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:07
Дружище, и рад бы помочь, но чем, не знаю. Духовно- я с тобой!!!))) Увы ,не всегда получается, как хотелось бы...
Доброй ночи, Санёк!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:04, ред.
...Минхерц,налей мне Jägermeister, вчера Реал "чудил", сегодня
этот португальский "Аморе" из Спортинга такой состав выставил,
живого английского места нет,сплошь, я даже не знаю как их обозвать! И это мой МЮ , и это только начало,(2:2) после первого,
всё я спать, спок ночи! Пойду поклонюсь Буде...!
Capral
Capral
вчера в 23:40
Сглаз конечно дело плохое и известное, но не в случае с Мбаппе. Я в это не верю.
Гость
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