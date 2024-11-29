В Сети появилось фото ужасных условий для фанатов на «Олд Траффорд»

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вчера, 21:30

В Сети опубликовали кадры ужасных условий на домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед».

На фотографии видно, что рядом с сиденьями на «Олд Траффорд» полно воды, а также лежит мёртвая мышь. Билеты на матчи «Манчестер Юнайтед» стоят 66 фунтов стерлингов (около 9 000 рублей).