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В Сети появилось фото ужасных условий для фанатов на «Олд Траффорд»

вчера, 21:30

В Сети опубликовали кадры ужасных условий на домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед».

На фотографии видно, что рядом с сиденьями на «Олд Траффорд» полно воды, а также лежит мёртвая мышь. Билеты на матчи «Манчестер Юнайтед» стоят 66 фунтов стерлингов (около 9 000 рублей).

В Сети появилось фото ужасных условий для фанатов на «Олд Траффорд»

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Все комментарии
матос
матос ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:12
Наблюдаю за Вами , на пенсию уходить у нас в РФ не стоит ибо х.... проживешь. Но Ваш юмор мне нравится.
shur
shur ответ баск (раскрыть)
вчера в 22:30
...видимо для этого Тен Хаг стену хотел возвести...!
shur
shur
вчера в 22:28
...1/3 моей пенсии уйдёт на то чтобы мышь дохлую увидеть ?! Это раза три на рынок и в магазин сходить в Москве,скромно, на семью из черырёх человек!
И потом с продуктами,на диване любимом,в компании домочатцев,бесплатно смотрим любимую РПЛ .....!
cu7f6b6terk5
cu7f6b6terk5
вчера в 22:10
Скорее всего конкуренты подкинули
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:03
Когда холодильник пустой, то говорят, что мышь повесилась...
Так и игра у МЮ настолько ужасна к сожалению, что мышь повесилась.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:55
Это вы еще сортир на этом стадионе не видели, уж поверьте там все еще хуже))
баск
баск
вчера в 21:55
Какой ужас- закрыть к чертям ОлдТраффорд, а также непременно выявить и наказать негодяев, виновных в смерти несчастного мыша..)))
shlomo
shlomo
вчера в 21:45
Ну что.... найти такое можно везде....если захотеть
ну3га
ну3га
вчера в 21:43
Я сейчас умру от смеха))) Жаль, народный обозреватель закрыли)

Ну а по теме, хотелось бы пожелать камраду a-league ещё большего успеха!)
Так держать)
YNWA
YNWA
вчера в 21:37
Рыба гниёт с головы!
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