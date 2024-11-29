В Сети появилось фото ужасных условий для фанатов на «Олд Траффорд»

В Сети опубликовали кадры ужасных условий на домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед».
На фотографии видно, что рядом с сиденьями на «Олд Траффорд» полно воды, а также лежит мёртвая мышь. Билеты на матчи «Манчестер Юнайтед» стоят 66 фунтов стерлингов (около 9 000 рублей).
Так и игра у МЮ настолько ужасна к сожалению, что мышь повесилась.
Так и игра у МЮ настолько ужасна к сожалению, что мышь повесилась.
И потом с продуктами,на диване любимом,в компании домочатцев,бесплатно смотрим любимую РПЛ .....!
И потом с продуктами,на диване любимом,в компании домочатцев,бесплатно смотрим любимую РПЛ .....!