«Реал» обратился к Зидану, чтобы он помог Мбаппе

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вчера, 15:43

По информации источника, «Реал» уже несколько недель работает над тем, чтобы нападающий проявлял себя на поле наилучшим образом.

Отмечается, что проблемы с игрой у футболиста больше связаны с психологическим, чем с физическим состоянием. Сначала главный тренер Карло Анчелотти предпринял усилия, чтобы помочь ему преодолеть этот неприятный момент. Помимо близости к команде своего сына Давиде, который больше всего общается с игроками в силу возраста, рулевой поговорил с игроком и попытался уменьшить беспокойство, которое его тяготит.

Он освободил его от ответственности, заступился за него на нескольких пресс-конференциях и в итоге переместил Винисиуса Жуниора в центр нападения, чтобы французу было комфортнее на левом фланге и он смог вернуть себе уверенность, которую потерял за первые несколько месяцев в клубе.

Пока это происходило, неспортивные проблемы футболиста множились. Во-первых, из-за спора с ПСЖ по поводу невыплаты части зарплаты и бонуса в 55 миллионов евро. Во-вторых, в связи с шумихой, которая поднялась из-за расследования в Швеции после обвинения в изнасиловании, которое некоторые скандинавские СМИ связали с форвардом.

В разгар этой сложной ситуации «Реал» обратился к , бывшему игроку и тренеру мадридской команды, за помощью. «Зизу» — один из людей, оказавших наибольшее влияние на Килиана, и главная причина того, что Мбаппе сегодня является игроком «сливочных». Зинедин поддерживает с ним отношения, подобные тем, которые он установил с Каримом Бензема, который полагался на уроженца Марселя и был ключевой фигурой, когда у него не ладилось в Мадриде с Жозе Моуриньо.