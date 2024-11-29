Доннарума недоволен тем, что не сыграл против «Баварии» в Лиге чемпионов

Вратарь ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарума недоволен своей ролью в клубе. В частности игрок негативно воспринял тот факт, что в матче пятого тура Лиги чемпионов против «Баварии» ворота парижан защищал Матвей Сафонов. Доннарумма впервые за три года пропустил игру ЛЧ, не считая сентябрьский поединок против «Жироны» (1:0), когда он получил травму бедра. Главный тренер «красно-синих» Луис Энрике объяснил выбор в пользу вратаря сборной России тем, что он лучше выглядит против прессингующих команд.
В данный момент итальянец остановил переговоры о продлении контракт с ПСЖ, которые начались пару недель назад. Соглашение Доннаруммы с парижанами истекает в июне 2026 года. Ранее ФИФА включила капитана сборной Италии в список претендентов на звание лучшего голкипера года.
Сафонов по праву выиграл конкуренцию, хотя тоже периодами косячит, но в меньшей степени.
Сафонов по праву выиграл конкуренцию, хотя тоже периодами косячит, но в меньшей степени.