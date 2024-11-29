Доннарума недоволен тем, что не сыграл против «Баварии» в Лиге чемпионов

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вчера, 12:12

Вратарь ПСЖ и сборной Италии недоволен своей ролью в клубе. В частности игрок негативно воспринял тот факт, что в матче пятого тура Лиги чемпионов против «Баварии» ворота парижан защищал Матвей Сафонов. Доннарумма впервые за три года пропустил игру ЛЧ , не считая сентябрьский поединок против «Жироны» (1:0), когда он получил травму бедра. Главный тренер «красно-синих» Луис Энрике объяснил выбор в пользу вратаря сборной России тем, что он лучше выглядит против прессингующих команд.