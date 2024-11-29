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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияФранция. Лига 1 2024/2025

Доннарума недоволен тем, что не сыграл против «Баварии» в Лиге чемпионов

вчера, 12:12

Вратарь ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарума недоволен своей ролью в клубе. В частности игрок негативно воспринял тот факт, что в матче пятого тура Лиги чемпионов против «Баварии» ворота парижан защищал Матвей Сафонов. Доннарумма впервые за три года пропустил игру ЛЧ, не считая сентябрьский поединок против «Жироны» (1:0), когда он получил травму бедра. Главный тренер «красно-синих» Луис Энрике объяснил выбор в пользу вратаря сборной России тем, что он лучше выглядит против прессингующих команд.

В данный момент итальянец остановил переговоры о продлении контракт с ПСЖ, которые начались пару недель назад. Соглашение Доннаруммы с парижанами истекает в июне 2026 года. Ранее ФИФА включила капитана сборной Италии в список претендентов на звание лучшего голкипера года.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ БиллиБоб (раскрыть)
вчера в 22:16
а что выиграл Буффон?? вот тут смех
ventru
ventru
вчера в 21:33
А люди недовольны тем, что какие то кривоногие типа Донаруммы миллионы получают. Футболистишки слишком высокого мнения о себе.
протон
протон
вчера в 21:27
Критиковал Мотю за припушённый гол, но прочитав эту новость забираю свои слова обратно. Докажи это своей игрой на поле Доннарумма. Понимаю вратарю обидно что не был основным нужно включить мозги почему. Думаю что после таких жалоб он получит 1 место в воротах
Palex
Palex ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:08
Почти со всем соглашусь за исключением последнего. Сафонов спас команду от разгрома
shur
shur
вчера в 16:25
...именно туда, Бро!!! ...и как говорят в народе :" ...махать шашкой",после того как поезд ушёл, это по крайней мере не
серьёзно!!!
adekvat
adekvat
вчера в 16:14
Шило на мыло, какая разница что Дартаньян, что рама средние вратаришки.
амурец
амурец ответ БиллиБоб (раскрыть)
вчера в 15:22
Согласен Доннарумма не шибко хороший вратарь, но сравнивать его с Буффоном котрый в разы хуже, действительно смешно
Casa_Nostra
Casa_Nostra
вчера в 14:38
ПСЖ мог бы и топ вратаря купить. Хотя Доннарумма в своё время был очень талантлив. Вопросов нет, он и сейчас тащит мертвейшие мячи, но и бабочки пропускает. Плюс ногами играет очень слабо. А про Сафонова вообще говорить не о чем. Оба не вратари для топового клуба.
Доннарумме за ЕВРО спасибо.
Capral
Capral
вчера в 14:11
Думаю, скоро будет доволен, поскольку после игры с Баварией, вопросы по Матюхе появились серьезные...
А недовольство- нормальный процесс, это игровой момент для любого футболиста. Доннарумма- вратарь известный и Уважаемый, а Матвей, пока, во всяком случае- ещё новичок.
nikolah
nikolah
вчера в 14:03
Нулевый воротчик,хотя в свое время подавал огромные надежды, играя в Милане.
Сафонов по праву выиграл конкуренцию, хотя тоже периодами косячит, но в меньшей степени.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:59
Любой уважающий себя вратарь на месте Доннарумы был бы недоволен. Так и должно быть.
ne gusta
ne gusta
вчера в 13:36
Сафонов лучше него, и будет в основе в важных матчах, а Долларумма будет играть со слабаками чтобы Сафоня отдыхал.
БиллиБоб
БиллиБоб
вчера в 13:19
Помню когда-то его любили сравнивать с Буффоном. Доннарумма провел классное чемпионское евро Италии, но в остальном довольно много допускает ошибок для вратаря топ уровня. Сравнение с Буффоном это просто смех.
mtzjeb8qq2tc
mtzjeb8qq2tc
вчера в 12:41
Эх, так хотелось проиграть баварцам...
zgb68xrnjknt
zgb68xrnjknt
вчера в 12:32
Теперь итальянец останется, если только задвинут русского вратаря.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 12:30
Пусть Матвейка играет
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:27
Сафронова выбрал тренер... Так что засунь своё недовольство - сам знаешь куда. А гонор Доннарумма показывает потому, что увидел реальную конкуренцию со стороны российского вратаря. И вообще мне кажется, что итальянец слишком переоценённый голкипер. А списках лучших он лишь благодаря кошельку хозяев клуба. Хотя, Сафонов в последнем матче разочаровал.
Герд Мюллер
Герд Мюллер
вчера в 12:20
Значит не дорос ещё, чтобы против Баварии играть.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:16
После клоунады Сафонова в ЛЧ, ему переживать за свою роль в команде точно не стоит.
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