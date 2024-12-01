Игроки «Фиорентины» недовольны скоростью медиков во время помощи Бове

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вчера, 21:17

На 17-й минуте матча между «Фиорентиной» и «Интером» хавбек «фиалок» упал на газон, потеряв сознание.

Игроку долгое время оказывали медицинскую помощи, после чего его увезли на скорой помощи.

По информации источника, недовольство окружающих вызвала скорость прибытия реанимобиля, которую пришлось ждать 5 минут.

Партнер Бове по команде в порыве эмоций грубо схватил одного из медиков, который, по его мнению, действовал слишком медленно. Бове был доставлен в больницу. Игрок может дышать самостоятельно.