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Игроки «Фиорентины» недовольны скоростью медиков во время помощи Бове

вчера, 21:17
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерВчера в 20:00 Матч отменен

На 17-й минуте матча между «Фиорентиной» и «Интером» хавбек «фиалок» Эдуардо Бове упал на газон, потеряв сознание.

Игроку долгое время оказывали медицинскую помощи, после чего его увезли на скорой помощи.

По информации источника, недовольство окружающих вызвала скорость прибытия реанимобиля, которую пришлось ждать 5 минут.

Партнер Бове по команде Лука Раньери в порыве эмоций грубо схватил одного из медиков, который, по его мнению, действовал слишком медленно. Бове был доставлен в больницу. Игрок может дышать самостоятельно.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:23
Это на эмоциях - это даже не стоит разбирать - здоровья Бове !
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