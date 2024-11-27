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Болельщики «Лилля» подверглись нападению перед матчем с «Болоньей» в ЛЧ

вчера, 22:31
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья1 : 2Логотип футбольный клуб ЛилльЛилльМатч завершен

«Лилль» сообщил о нападении на группу болельщиков команды перед матчем Лиги чемпионов в Италии.

«Лилль» был проинформирован о том, что вечером во вторник, 26 ноября, группа болельщиков, направлявшаяся в Болонью на матч Лиги чемпионов УЕФА, стала жертвой коллективного нападения в одном из баров города.

Во время засады, в которой, предположительно, участвовало около восьмидесяти человек, двое наших болельщиков получили ножевые ранения и другие травмы, и им была оказана медицинская помощь. Клуб безоговорочно осуждает это трусливое и недопустимое нападение, которое противоречит всем ценностям футбола и народной поддержки. Клуб выражает свою поддержку болельщикам, ставшим жертвами этих нападений, и желает им выздоровления.

Итальянская полиция уже приняла меры по усилению контроля и приёма болельщиков «Лилля» в Болонье, и инструкции были и будут даны непосредственно группам наших болельщиков на месте.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:43
...ну чешутся ручонки, пускай в ход, там один на один или стенка на стенку! Но когда в ход ножи идут, да ещё со спины, в засаде, слово
есть поучительное - западло....!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:33
Дурачков во всех странах хватает. Их не перевести...
Гость
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