Стали известны причины смерти арбитра Привалова

Судья покончил жизнь самоубийством. Председатель Сочинской городской федерации футбола Георгий Варельджан рассказал, что послужило причиной этому.

В официальном заключении по факту смерти говорится, что были неоднократные ссоры с женой, а о подробностях говорить не стоит.

Для всех это шок. Городская и краевые федерации, тренеры, судьи участвуют в сборе денег для семьи. У Эмира остались двое маленьких детей. Определили, кому переводить средства, поступления уже пошли. Помогли найти место захоронения.

Похороны пройдут в понедельник в Адлере. РФС готов помочь финансово. И футбольный клуб «Сочи» финансово поучаствовал.

Привалов был перспективным судьёй, это была наша надежда. Он успел поработать в одной бригаде с Павлом Кукуяном в Кубке России. Это огромная потеря для нас, он был другом, товарищем, весельчаком. Сидим и не понимаем, как это могло произойти.