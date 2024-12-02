Шестилетний болельщик «Гавра» получил запрет на посещение стадиона

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вчера, 19:57

По информации источника, шестилетнему болельщику «Гавра» запретили до начала следующего года посещать стадион клуба за то, что он бросил пустые картонные стаканчики и бумажные шарики с трибун в матче с «Реймсом».

Предположительно, мальчик бросал их в сторону своего друга. Они упали на краю поля, за рекламными щитами и никого не задели.

Инцидент был включён в доклад делегата. Использование записей видеонаблюдения позволило идентифицировать несовершеннолетнего и его друга. Родители мальчика были уведомлены по почте о решении, которое, по словам представителей «Гавра», они не оспаривали.

В клубе напомнили, что регламент посещения стадиона и соревнований распространяется на всех, включая детей, и что санкция могла быть вынесена на весь текущий сезон.