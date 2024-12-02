Кандидатуру Дюкова на пост президента РФС выдвинули 12 членов организации

1733163184

вчера, 21:13

12 членов Российского футбольного союза официально выдвинули кандидатуру действующего руководителя на должность президента организации.

Приём документов от членов РФС о кандидатах продолжится до 24 декабря.

Внеочередная конференция Российского футбольного союза, на которой пройдут выборы главы РФС и нового состава исполкома, состоится 2 февраля 2025 года. Дюков на заседании исполкома 29 ноября заявил о своём решении участвовать в выборах.