Кандидатуру Дюкова на пост президента РФС выдвинули 12 членов организации

12 членов Российского футбольного союза официально выдвинули кандидатуру действующего руководителя Александра Дюкова на должность президента организации.
Приём документов от членов РФС о кандидатах продолжится до 24 декабря.
Внеочередная конференция Российского футбольного союза, на которой пройдут выборы главы РФС и нового состава исполкома, состоится 2 февраля 2025 года. Дюков на заседании исполкома 29 ноября заявил о своём решении участвовать в выборах.
В соответствии с уставом, кандидат в президенты РФС может выдвигаться не менее чем пятью членами организации.