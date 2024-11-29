Дюков заявил, что будет участвовать в выборах президента РФС

Глава РФС заявил, что будет участвовать в выборах нового президента организации.

Сегодня на исполкоме рассмотрели несколько вопросов ― были одобрены новые подходы по развитию ЮФЛ. Определили дату выборной конференции РФС ― 2 февраля 2025 года. На ней пройдут выборы президента РФС и выборы в Исполком РФС .