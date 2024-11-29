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Дюков заявил, что будет участвовать в выборах президента РФС

вчера, 17:23

Глава РФС Александр Дюков заявил, что будет участвовать в выборах нового президента организации.

Сегодня на исполкоме рассмотрели несколько вопросов ― были одобрены новые подходы по развитию ЮФЛ. Определили дату выборной конференции РФС ― 2 февраля 2025 года. На ней пройдут выборы президента РФС и выборы в Исполком РФС.

Я принял решение участвовать в выборах президента РФС. Но чтобы у меня была такая возможность, как вы знаете, по регламенту кандидатуру должны выдвинуть минимум пять членов РФС. Для себя я принял решение переизбираться, нужно теперь дождаться выдвижения со стороны федераций и других субъектов футбола, которые входят в РФС.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:40, ред.
Это не троллинг. Такая манера письма у него постоянная. В том числе и образ мышления. Ничего плохого в этом я не вижу. Просто ТАК он мыслит. По-своему, как и мы с вами.
Казённый, "мёртвый" язык.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:37
Переизберут его по одной причине: все члены РФС уже привыкли к нему, знают, чего от него ожидать, и чего он хочет от них... Одним словом, стал для многих своим человеком. А для большинства - родным. А как поведёт себя новый, один чёрт его знает. Может, захочет всё переворошить, переназначить, начнёт командовать, будет с некоторыми в контрах... Кому такой начальник нужен ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:02, ред.
Дюков это будет..., или другая - подобная дежурная ж*па - без разницы.
Вся эта нечисть из одного корыта кормится...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:00
Юра..., но уж ты то должен понимать, что это троллинг!)
протон
протон ответ Александр Апалько (раскрыть)
вчера в 21:22
Огорчу Вас тем, что выберут. У человека за спиной хорошая стена.
Vеni_vidi_viсi
Vеni_vidi_viсi ответ cm8smvrszjsq (раскрыть)
вчера в 20:46
    cf6m74dpxzsv
    cf6m74dpxzsv
    вчера в 19:47
    Гнать бы его в шею, лучше то не стало, значить не справился
    sv_1969
    sv_1969 ответ Александр Апалько (раскрыть)
    вчера в 18:56
    Так ведь и выберут! Он еще нужен грЯзьпрому!То бишь Зениту))
    Александр Апалько
    Александр Апалько
    вчера в 18:46
    Не дай Бог выберут...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 18:34
    А что кто-то сможет что-то противопоставить Газпрому ☝️😜
    Варвар7
    Варвар7 ответ Фил Кио (раскрыть)
    вчера в 18:30
    Скорее сами цыгане с Дюковым договорились бы...)
    Фил Кио
    Фил Кио
    вчера в 18:27
    Да у него в каждом кармане по 5 членов рфс, нашёл проблему.
    Вот интересно: у цыган есть своя сборная по футболу, дюков договорился бы.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ cm8smvrszjsq (раскрыть)
    вчера в 18:13
    Где вы всего ЭТОГО набрались ?
    cm8smvrszjsq
    cm8smvrszjsq
    вчера в 18:11
    Решение Александра Дюкова баллотироваться на новый срок в качестве президента РФС демонстрирует его уверенность в своих силах и стремление продолжить начатую работу по развитию российского футбола. Его участие в выборах говорит о том, что он видит потенциал для дальнейшего улучшения и готов взять на себя ответственность за будущее отечественного спорта. Теперь многое зависит от поддержки региональных федераций и других участников футбольного сообщества, которые должны выразить своё мнение путём выдвижения кандидатов.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 18:10
    В нынешних условиях всё равно, кто будет Президентом РФС. Только одна просьба к нему: не позорить до лучших времён советский и российский футбол матчами с командами, которые мы видели. Право, стыдно за всё, что происходит. на международной арене.
    матос
    матос
    вчера в 17:58
    Ну ....ять никак не хотят с теплых насиженных мест питерские убраться....
    Надоели....
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 17:56
    )))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 17:38
    Да какие проблемы. Вышлет газпромовских деньжат в субъекты и выдвинут не 5, в 25 членов РФС (клубы ПФЛ, регионы и пр.) Футбол в полнейшем провале в России, а реально профессиональный да и любительский футбол в общепринятом смысле слова, как состязание между клубами в умении играть в футбол, умирает и близок к концу, перспектив выхода нет совсем. И этот гражданин снова лезет в Президенты РФС.? Зачем ему это? Я знаю, но говорить не буду, т.к. доказательства в отличие от Губернатора Самары у меня в виде документов нет. Позорище!!!
    Гость
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