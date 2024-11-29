Дюков заявил, что будет участвовать в выборах президента РФС

Глава РФС Александр Дюков заявил, что будет участвовать в выборах нового президента организации.
Сегодня на исполкоме рассмотрели несколько вопросов ― были одобрены новые подходы по развитию ЮФЛ. Определили дату выборной конференции РФС ― 2 февраля 2025 года. На ней пройдут выборы президента РФС и выборы в Исполком РФС.
Я принял решение участвовать в выборах президента РФС. Но чтобы у меня была такая возможность, как вы знаете, по регламенту кандидатуру должны выдвинуть минимум пять членов РФС. Для себя я принял решение переизбираться, нужно теперь дождаться выдвижения со стороны федераций и других субъектов футбола, которые входят в РФС.
Казённый, "мёртвый" язык.
Казённый, "мёртвый" язык.
Вся эта нечисть из одного корыта кормится...
Вся эта нечисть из одного корыта кормится...
Вот интересно: у цыган есть своя сборная по футболу, дюков договорился бы.
Вот интересно: у цыган есть своя сборная по футболу, дюков договорился бы.
Надоели....
Надоели....