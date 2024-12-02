Дюков: «Отношение к российскому футболу меняется в лучшую сторону»

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сегодня, 10:57

Президент Российского футбольного союза рассказал, что в следующем году могут произойти изменения в вопросе участия российских клубов и сборных в международных турнирах.

К большому сожалению, на данный момент каких-то конкретных договорённостей и решений по снятию запрета на участие в международных турнирах нет. Если говорить об отношении к нам, к российскому футболу со стороны наших коллег, то мы видим, что оно меняется в лучшую сторону. Это мы в том числе видим по количеству сборных, которые в следующем году готовы приехать в Россию для проведения матчей. Думаю, что в следующем году будут изменения. Какие изменения? Нам нужно только одно — снятие несправедливого и политически мотивированного решения о запрете участия российских команд в турнирах.