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Дюков: «Отношение к российскому футболу меняется в лучшую сторону»

сегодня, 10:57

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что в следующем году могут произойти изменения в вопросе участия российских клубов и сборных в международных турнирах.

К большому сожалению, на данный момент каких-то конкретных договорённостей и решений по снятию запрета на участие в международных турнирах нет. Если говорить об отношении к нам, к российскому футболу со стороны наших коллег, то мы видим, что оно меняется в лучшую сторону. Это мы в том числе видим по количеству сборных, которые в следующем году готовы приехать в Россию для проведения матчей. Думаю, что в следующем году будут изменения. Какие изменения? Нам нужно только одно — снятие несправедливого и политически мотивированного решения о запрете участия российских команд в турнирах.

Ранее Дюков заявил, что будет участвовать в выборах президента РФС.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 12:00
Пока все ждут больших перемен в нашем футболе
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:50, ред.
Не скажет же он, что российскому футболу на международной арене хана, вот и приходится с кислым выражением лица делать вид, что у нас , как у небезызвестной маркизы, всё хорошо. Венцом его капитуляции является заявление об увеличившемся количестве международных матчей. Кстати, это количество можно увеличить в разы за счёт игр непонятно с кем. Что я ему и предлагаю с открытым сердцем и чистой душой. Для этого Главе РФС достаточно поводить пальцем с отполированным ногтем по географической карте и поискать на ней неохваченные нашим неуёмным энтузиазмом футбольные государства - карлики.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:36
Беспринципность до мозга и костей в своём проявлении.
Дюкову с** в глаза, всё Божья роса.
Capral
Capral ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 11:08
Тоже не понимаю, если не о чем говорить, зачем делать доклад...
112910415
112910415
сегодня в 11:06
так на место реальных успехов приходят успехи вербальные ! )
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 11:02
В каком месте оно улучшилось? Воз и ныне там. Без международных турниров. Ждём-с.
Гость
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