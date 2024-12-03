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Салах недоволен тем, как «Ливерпуль» ведёт с ним переговоры о контракте

сегодня, 11:51

«Ливерпуль» не может согласовать новый контракт с нападающим Мохамедом Салахом.

Египтянин готов подписать однолетнее соглашение с «красными», однако его всё больше раздражает, как руководство ведёт с ним переговоры о новой сделке.

Текущий контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 13:38
....Ливер на ходу, командная игра очень хорошо поставлена, новый
тренер не хуже Клоппа, при очень хорошем раскладе (золото ещё никто не отменял),можно наверно подумать об игре и без "египетской силы"...!!!
jsa6k3r5p2y5
jsa6k3r5p2y5
сегодня в 13:29
Ну так раз раздражает, то надо искать уже сейчас запасной аэродром.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:00
Интересно, чем же Ливерпуль так раздражает одного из своих лидеров? А может Салах уже нашёл себе новый клуб и теперь просто ищет повод прекратить отношения с нынешним.
YNWA
YNWA
сегодня в 12:54
Салах зажрался!
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 12:32, ред.
Да нафиг надо в 34, очень много трофеев выиграл, блестящая карьера за спиной, уйди в заслуженную пенсию в СА, заработаешь лямов 100-200 $
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 12:05, ред.
Они делают это без должного уважения.
u65r6qzz4gun
u65r6qzz4gun
сегодня в 11:57
Африка -она и есть Африка!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:54, ред.
Салах может и уйти с таким отношением.
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