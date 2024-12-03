Салах недоволен тем, как «Ливерпуль» ведёт с ним переговоры о контракте

«Ливерпуль» не может согласовать новый контракт с нападающим Мохамедом Салахом.
Египтянин готов подписать однолетнее соглашение с «красными», однако его всё больше раздражает, как руководство ведёт с ним переговоры о новой сделке.
Текущий контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.
тренер не хуже Клоппа, при очень хорошем раскладе (золото ещё никто не отменял),можно наверно подумать об игре и без "египетской силы"...!!!
тренер не хуже Клоппа, при очень хорошем раскладе (золото ещё никто не отменял),можно наверно подумать об игре и без "египетской силы"...!!!