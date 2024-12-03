Салах недоволен тем, как «Ливерпуль» ведёт с ним переговоры о контракте

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сегодня, 11:51

«Ливерпуль» не может согласовать новый контракт с нападающим .

Египтянин готов подписать однолетнее соглашение с «красными», однако его всё больше раздражает, как руководство ведёт с ним переговоры о новой сделке.

Текущий контракт Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.