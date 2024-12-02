Киммих о контракте: «Я не буду ждать до лета»

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сегодня, 13:44

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии заявил, что примет решение о своём будущем зимой.

Я не буду ждать до лета. Я сяду зимой и попытаюсь увидеть общую картину. В январе я приму правильное решение.

Киммих перешёл в «Баварию» из «Штутгарта» в июле 2015 года. Его контракт истекает в июне 2025 года. В текущем сезоне 29-летний опорный полузащитник сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых отдал 4 результативных передачи и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает Киммиха в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игрок склоняется к тому, чтобы остаться в «Баварии».