Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСША. МЛС 2024

«Аталанта» заинтересована в приобретении защитника «Филадельфии Юнион»

сегодня, 14:51

«Бёрнли» и «Ковентри» хотят подписать защитника «Филадельфии Юнион» Кая Вагнера. Также «Аталанта» и «Парма» выразили конкретный интерес к игроку и уже направили запросы в американский клуб. В контракте Вагнера есть пункт, который позволяет выкупить его зимой за 2 миллиона евро.

27-летний левый защитник выступает за «Филадельфию Юнион» с февраля 2019 года. Его контракт действует до декабря 2026 года. В текущем сезоне Вагнер сыграл 41 матч, забил один мяч, отдал 11 голевых передач и получил 10 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает немца в 5 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Барселона» намерена приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 14:05
СлухиЗащитник «Лейпцига» Раум интересен «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 13:10
СлухиСаудовские клубы готовы заплатить 60 млн евро за нападающего «Челси»
Сегодня, 12:29
Слухи«Барселона» хочет арендовать Мудрика в январе
Сегодня, 12:17
Слухи«Ман Сити» интересен 20-летний полузащитник «Кристал Пэлас» Уортон
Сегодня, 11:31
Слухи«Барселона» хочет подписать нападающего «Ньюкасла» Исака
Сегодня, 11:22
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:55
Для защитника статистика так себе...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 14:54
Прям конкуренты активизировались в погоне за игроком...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 