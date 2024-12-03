«Аталанта» заинтересована в приобретении защитника «Филадельфии Юнион»

1733226699

сегодня, 14:51

«Бёрнли» и «Ковентри» хотят подписать защитника «Филадельфии Юнион» . Также «Аталанта» и «Парма» выразили конкретный интерес к игроку и уже направили запросы в американский клуб. В контракте Вагнера есть пункт, который позволяет выкупить его зимой за 2 миллиона евро.

27-летний левый защитник выступает за «Филадельфию Юнион» с февраля 2019 года. Его контракт действует до декабря 2026 года. В текущем сезоне Вагнер сыграл 41 матч, забил один мяч, отдал 11 голевых передач и получил 10 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает немца в 5 миллионов евро.