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«Барселона» намерена приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 14:05

В январе «Барселона» намерена сделать предложение о покупке нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Джошуа Зиркзее за 50 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, 23-летний игрок выступает за «манкунианцев» с июля текущего года. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне Зиркзее сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает голландца нигерийского происхождения в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет арендовать полузащитника «Челси» Михаила Мудрика.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 15:46
Он бы не плохо смотрелся бы в Барсе и на фланге может сыграть и нападающего и в оттяжке. Чувство паса изумительное
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:39
Суета агента Зиркзие. Барсе он не нужен.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:10
Один вопрос и на кой он им за такие деньги?
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