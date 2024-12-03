«Барселона» намерена приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 14:05

В январе «Барселона» намерена сделать предложение о покупке нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов за 50 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, 23-летний игрок выступает за «манкунианцев» с июля текущего года. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне Зиркзее сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает голландца нигерийского происхождения в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет арендовать полузащитника «Челси» Михаила Мудрика.