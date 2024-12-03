«Барселона» намерена приобрести нападающего «Манчестер Юнайтед»

В январе «Барселона» намерена сделать предложение о покупке нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Джошуа Зиркзее за 50 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, 23-летний игрок выступает за «манкунианцев» с июля текущего года. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне Зиркзее сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает голландца нигерийского происхождения в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет арендовать полузащитника «Челси» Михаила Мудрика.