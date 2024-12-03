«Барселона» хочет арендовать Мудрика в январе

Полузащитник Михаил Мудрик может покинуть «Челси».
По данным источника, лондонский клуб готов отдать украинца в аренду в январе.
В подписании вингера заинтересованы «Барселона», «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл».
Полузащитник Михаил Мудрик может покинуть «Челси».
По данным источника, лондонский клуб готов отдать украинца в аренду в январе.
В подписании вингера заинтересованы «Барселона», «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл».
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
И про договорняки-1982, тоже надо бы знать.
И про договорняки-1982, тоже надо бы знать.
Я конечно мало верю, но дыма без огня не бывает...
Если такие клубы заинтересованы в Мудрике- значит не все так плохо...
Завистники- берегите пятую точку!!!!!!!!!!!!!!!
🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Я конечно мало верю, но дыма без огня не бывает...
Если такие клубы заинтересованы в Мудрике- значит не все так плохо...
Завистники- берегите пятую точку!!!!!!!!!!!!!!!
🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣