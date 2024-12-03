«Барселона» хочет арендовать Мудрика в январе

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сегодня, 12:17

Полузащитник может покинуть «Челси».

По данным источника, лондонский клуб готов отдать украинца в аренду в январе.

В подписании вингера заинтересованы «Барселона», «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл».