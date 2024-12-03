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«Барселона» хочет арендовать Мудрика в январе

сегодня, 12:17

Полузащитник Михаил Мудрик может покинуть «Челси».

По данным источника, лондонский клуб готов отдать украинца в аренду в январе.

В подписании вингера заинтересованы «Барселона», «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл».

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Все комментарии
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 14:00
Лидер сборной, который на ЕВРО ничего не смог. Какой лидер, такой и результат, последнее место в группе.
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 13:52
Про коррупцию в бундеслиге то же надо знать. Это же известный факт.
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 13:49
Где гол в ворота слабой Румынии на ЕВРО??? Вот и всё!
Capral
Capral
сегодня в 13:47
Когда была инфа по Хвичке про Реал и МС было всем понятно, что это глупость невероятная, и это чудо по сей день в Наполи, и никому не нужен!!!!!!! Да, возможно, инфа про Мудрика- тоже далека от истины и дело не в этом. Мудрик себе команду найдет, не сомневайся, у него игровых возможностей и качеств в СТО раз больше, чем у распиаренного грузина, который провалился- и в ЛЧ, и на ЧЕ, и даже в играх ЛН!!!!!!! А Мудрик- лидер сборной и забивает самые красивые мячи!!!!!!!
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 13:44
Я тебе уже вчера всё напомнил. И про автобус Рубина, про который писали болельщики Спартака и про боление одновременно за Арсенал и Реал. И ещё много всего.
Alex_67
Alex_67 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:44
Значит не отпустило...
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 13:42
Дувбик лучший нападающий Европы. Надо же до такого додуматься. Есть большая разница между лучшим бомбардиром чемпионата Испании и лучшим нападающим Европы. На заметку тебе.
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 13:40
Давай, искажай,как обычно.
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 13:39
А тебе? У тебя их столько, что жизни не хватит.
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 13:36, ред.
Надо знать известные вещи, известные всем, тогда веселее станет жить...
Capral
Capral
сегодня в 13:35
Тебе ещё раз напомнить все твои ЛЯПЫ?!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭
Alex_67
Alex_67 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:33
Ну что, теперь отпустило?
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:53
О, это хорошо 😁
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 12:51
Более углубленно, это когда видишь бесковский футбол там где его нет??? Или в Слишковиче комбинационного перспективного тренера, который только на встряске команды выехал, после увольнения рыжего, да и то про...л Балтике, которая даже не уровень РПЛ.
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 12:48
Т.е. когда про грузина писали, что им интересуется Барса, ПСЖ, Сити и т.д. Так это 100% утки, а здесь так дыма без огня не бывает. Агент этого днаря уже не знает, что придумать. Никому украинская днина - 10 не нужна.
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 12:46
Вам советую- более углубленно изучать футбол.
И про договорняки-1982, тоже надо бы знать.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:45
Для чего им этот мыльный пузырь?
Capral
Capral
сегодня в 12:44, ред.
Ахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!! Как сразу подгорело у некоторых, от этой новости!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍✊👍👍👍👍👍😁😁😁😁😁😁😁🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
Я конечно мало верю, но дыма без огня не бывает...
Если такие клубы заинтересованы в Мудрике- значит не все так плохо...
Завистники- берегите пятую точку!!!!!!!!!!!!!!!
🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:39
А раньше Челси так хвалил Мудрика... Теперь не знает, как от него избавиться. Интересно, чем этот человек привлёк Барселону? Скорее всего возможностью недорого подписать его. Все равно, странный выбор.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:33
Вряд ли получится выкупить Мудрика, но и аренда отличный вариант для Барсы!!!
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 12:22
Как же плохо всё у Барсы с финансами, что приходится обращать внимание на эту днину - 10.
7p4q55huv295
7p4q55huv295
сегодня в 12:21
Зачем им этот шлак?
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