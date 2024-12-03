Анчелотти: «Тчуамени восстановился после травмы»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии здоровья полузащитника Орельена Тчуамени.
Тчуамени восстановился после травмы. Он готов играть с первых минут.
Напомним, что Тчуамени получил повреждение в начале ноября.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии здоровья полузащитника Орельена Тчуамени.
Тчуамени восстановился после травмы. Он готов играть с первых минут.
Напомним, что Тчуамени получил повреждение в начале ноября.
в этом списке основы и поколеченных - негоже, не до хорошего и
каждый вылечившийся на вес буквально золота!!!
в этом списке основы и поколеченных - негоже, не до хорошего и
каждый вылечившийся на вес буквально золота!!!