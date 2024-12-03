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Анчелотти: «Тчуамени восстановился после травмы»

сегодня, 15:37

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии здоровья полузащитника Орельена Тчуамени.

Тчуамени восстановился после травмы. Он готов играть с первых минут.

Напомним, что Тчуамени получил повреждение в начале ноября.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 19:00
Отлично, что возвращается.
shur
shur
сегодня в 16:59
...скажем так, не ключевой игрок,но тем не менее сейчас ковыряться
в этом списке основы и поколеченных - негоже, не до хорошего и
каждый вылечившийся на вес буквально золота!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:50
Хорошая новость для команды и болельщиков Реала.
Гость
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