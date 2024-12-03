Стало известно, когда Павлович и Станишич вернутся на поле

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сегодня, 14:35

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии , если всё пойдёт по плану, полностью восстановится к матчу тринадцатого тура Бундеслиги против «Хайденхайма». Игрок перенёс операцию на ключице. В текущем сезоне Павлович сыграл 9 матчей во всех турнирах, в которых отметился голом и ассистом.

Защитник «Баварии» и сборной Хорватии , согласно текущему плану, должен вернуться к тренировкам команды в конце этого месяца В январе планируется возвращение игрока на поле. Напомним, в августе Станишич получил разрыв боковых связок правого колена.