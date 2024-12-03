Аморим сообщил, что Йоро может принять участие в матче с «Арсеналом»

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сегодня, 11:53

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» сообщил, что защитник может принять участие в ближайшей игре.

Лени Йоро, может быть, войдет в состав команды. Его физическая форма стала лучше. Это особенный талант. Поначалу нам надо быть осторожными. Вместе с ним мы провели не так много тренировок. Он тренировался с небольшой группой игроков.

4 декабря «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в матче АПЛ .

Француз, купленный за 62+8 миллиона евро, еще не играл за «Манчестер Юнайтед» после того, как получил травму плюсневой кости в ходе межсезонья.