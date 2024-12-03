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Аморим сообщил, что Йоро может принять участие в матче с «Арсеналом»

сегодня, 11:53
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗавтра в 23:15 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим сообщил, что защитник Лени Йоро может принять участие в ближайшей игре.

Лени Йоро, может быть, войдет в состав команды. Его физическая форма стала лучше. Это особенный талант. Поначалу нам надо быть осторожными. Вместе с ним мы провели не так много тренировок. Он тренировался с небольшой группой игроков.

4 декабря «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в матче АПЛ.

Француз, купленный за 62+8 миллиона евро, еще не играл за «Манчестер Юнайтед» после того, как получил травму плюсневой кости в ходе межсезонья.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 14:02
...за 60-лямов Евро, Я бы себе парик новый купил, вставил зубы, в Ялту сгонял,костюм с отливом купил,сходил бы на "Чайф" и ещё бы
осталось,раздал друзьям - Вам!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:07
Молодого игрока после травмы и сразу в бой с Арсеналом... не думаю что это правильно
Гость
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