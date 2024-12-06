«Бешикташ» готов был продать Жедсона и Зайнутдинова в «Зенит»

Бывший генеральный секретарь «Бешикташа» Каан Шакул рассказал о том, что клуб в своё время договорился с «Зенитом» о переходе двух игроков. Слова функционера приводит источник со ссылкой на HT Spor.

Мы достигли соглашения с «Зенитом» по трансферу Жедсона и Бахтиёра [Зайнутдинова]. Договорились за 27,5 млн евро. А потом в прессе появилась новость. Как вы знаете, «Бенфика» владеет 50 процентами прав на Жедсона. Сообщалось о том, что мы хотели выставить Жедсона в дешёвом свете и заработать больше денег.

Согласно новостям, мы собирались продать Жедсона за 5 миллионов евро, а Бахтиёра — за 25. Ребята восприняли это всерьёз, всё отменили. В клубе это увидели, сказали: «Извините». Они серьёзно отнеслись к этой новости.

«Зенит» настаивал на Бахтиёре Зайнутдинове, мы собирались заработать 7,5 миллионов евро, но Бахтиёр сказал, что категорически не хочет ехать в Россию, хочет показать себя тренеру, и трансфер был отменён. Мы собирались вступить в сезон с двумя осуществлёнными трансферами. Мы бы скорректировали наши расходы соответствующим образом. Просто чтобы вы знали.