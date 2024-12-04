Крицюк близок к расторжению контракта с «Тюменью»

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сегодня, 16:02

34-летний российский вратарь «Тюмени» близок к расторжению контракта с клубом по обоюдному согласию сторон.

По информации источник, у Крицюка есть договорённость с «Тюменью», что его отпустят зимой при желании со стороны самого вратаря.

У экс-голкипера «Зенита» и «Краснодара» есть два потенциальных варианта в Португалии, где он долго выступал в «Браге», «Риу Аве», «Беленесеше» и «Жил Висенте». Речь идет о Сегунде — втором по силе португальском футбольном дивизионе.

За «Тюмень» Крицюк выступал с августа 2024 года и провёл шесть матчей.