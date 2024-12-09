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«Атлетико» вырвал победу в матче с «Севильей», уступая в 2 мяча

сегодня, 01:02
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)4 : 3Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Атлетико» выиграл у «Севильи» в матче 16-го тура Ла Лиги (4:3).

На 10-й минуте хозяева поля повели усилиями Родриго де Пауля. На 12-й Доди Люкебакио восстановил равенство. Исаак Ромеро на 32-й вывел гостей вперёд. Хуанлу Санчес на 57-й увеличил преимущество нервионцев. На 62-й Антуан Гризманн забил второй гол мадридской команды, а Самуэл Лино на 80-й сравнял счёт. На 90+4-й Гризманн сделал дубль.

«Атлетико» занимает 3-е место в чемпионате Испании (35 очков). «Севилья» идёт 13-й (19 баллов).

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:43
Гризманн машина... кладёт дублем..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:53
Челси и Атлетико красивые камбэки.. при том волевые победы. Молодцы
матос
матос
сегодня в 01:09
Здорово че, Антуан крут. Симеоне и Ко с волевой победой.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 01:05
Мощно..
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 01:05
Это, бл..., Гризманищеееее!!!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:04, ред.
Прям как Челси сегодня))
Но 3 мяча пропускать от Севильи как-то несерьёзно что-ли..
Гость
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