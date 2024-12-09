«Атлетико» вырвал победу в матче с «Севильей», уступая в 2 мяча

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сегодня, 01:02

«Атлетико» выиграл у «Севильи» в матче 16-го тура Ла Лиги (4:3).

На 10-й минуте хозяева поля повели усилиями Родриго де Пауля. На 12-й Доди Люкебакио восстановил равенство. Исаак Ромеро на 32-й вывел гостей вперёд. Хуанлу Санчес на 57-й увеличил преимущество нервионцев. На 62-й Антуан Гризманн забил второй гол мадридской команды, а Самуэл Лино на 80-й сравнял счёт. На 90+4-й Гризманн сделал дубль.

«Атлетико» занимает 3-е место в чемпионате Испании (35 очков). «Севилья» идёт 13-й (19 баллов).