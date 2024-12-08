«Фулхэм» сыграл вничью с «Арсеналом»

«Фулхэм» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 15-го тура АПЛ (1:1).
На 11-й минуте хозяева поля повели — гол забил Рауль Хименес. На 52-й гости отыгрались усилиями Вильяма Салиба.
«Фулхэм» занимает 9-е место (23 очка). «Арсенал» идёт 2-м (29 баллов).
и многим грандам испортить настроение.
ничья это Неудача Арсенала. значит, еще одна возможность, чтобы начать снова и более умно играть. если хотят быть чемпионами.
пока что МС, Ливерпуль и Арсенал сыграли вничьи.
посмотрим. воспользуется этим Челси.
был шанс у Артеты повоевать за чемпионство, когда был один конкурент.
МанСити резко ослаблены. однако подтянулись Челси и Ливерпуль.
и многим грандам испортить настроение.
ничья это Неудача Арсенала. значит, еще одна возможность, чтобы начать снова и более умно играть. если хотят быть чемпионами.
пока что МС, Ливерпуль и Арсенал сыграли вничьи.
посмотрим. воспользуется этим Челси.
был шанс у Артеты повоевать за чемпионство, когда был один конкурент.
МанСити резко ослаблены. однако подтянулись Челси и Ливерпуль.
Посмотрим на второй лондонский дерби.
Земляки же, может куры как то приподмогут участникам гонки за АПЛ.
Посмотрим на второй лондонский дерби.
Земляки же, может куры как то приподмогут участникам гонки за АПЛ.