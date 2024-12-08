Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Фулхэм» сыграл вничью с «Арсеналом»

вчера, 18:56
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Фулхэм» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 15-го тура АПЛ (1:1).

На 11-й минуте хозяева поля повели — гол забил Рауль Хименес. На 52-й гости отыгрались усилиями Вильяма Салиба.

«Фулхэм» занимает 9-е место (23 очка). «Арсенал» идёт 2-м (29 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ПАОК крупно обыграл «Пансерраикос». Чалов отметился голевой передачей
Вчера, 18:34
«Факел» уступил ЦСКА
Вчера, 18:26
«Динамо» крупно обыграло «Химки» в матче Премьер-Лиги
Вчера, 15:59
Официально«Лос-Анджелес Гэлакси» — чемпион МЛС-2024
Вчера, 08:21
Гол Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Жирону»
Вчера, 00:53
«Рома» разгромила «Лечче» в матче Серии А
Вчера, 00:49
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:41
Перед началом матча имели хороший шанс на то, что бы приблизиться к Ливерпулю, но увы, лондонский дождь намочил весь порох, так что стреляли в основном холостыми патронами....благо хоть угловой реализовали. Нужно усиливать атаку....ни форварда толкового, ни левого вингера нет....!
9kbx7zfnwef9
9kbx7zfnwef9
вчера в 22:15
Арс потихоньку откатывается от первого места
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:41
То ли порох в пороховницах подсырел, то ли "враг" сухим свой держит....)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:30
так и есть. Фулхэм невероятно хорош в этом сезоне.
и многим грандам испортить настроение.
ничья это Неудача Арсенала. значит, еще одна возможность, чтобы начать снова и более умно играть. если хотят быть чемпионами.
пока что МС, Ливерпуль и Арсенал сыграли вничьи.
посмотрим. воспользуется этим Челси.
был шанс у Артеты повоевать за чемпионство, когда был один конкурент.
МанСити резко ослаблены. однако подтянулись Челси и Ливерпуль.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:28
Фулхэм взял и отобрал очки у Арсенала.
Вещий
Вещий
вчера в 19:21
«Канонирам» пришлось отыгрываться после гола Хименеса. Благодаря голу Салибы это сделать удалось, а вот выиграть – нет. Гол Сака отменили из-за офсайда. ....
azkan
azkan
вчера в 19:06
Да... дерби удался. Доминирование пушкарей и оборона дачников. Все получилось, даже гол с углового))
Посмотрим на второй лондонский дерби.
Земляки же, может куры как то приподмогут участникам гонки за АПЛ.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:57
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     