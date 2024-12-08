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«Челси» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»

вчера, 21:27
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)3 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Челси» в матче 15-го тура АПЛ (3:4).

На 5-й минуте Доминик Соланке вывел хозяев поля вперёд. Деян Кулусевски на 11-й удвоил преимущество «шпор». Джейдон Санчо на 17-й сократил отставание гостей в счёте. На 61-й «синие» отыгрались усилиями Коула Палмера, реализовавшего пенальти. Энцо Фернандес на 74-й вывел гостей вперёд, а Палмер на 84-й сделал дубль, снова забив с одиннадцатиметрового. На 90+7-й Сон Хын-Мин провёл третий гол хозяев поля.

«Тоттенхэм» занимает 11-е место (20 очков). «Челси» идёт 2-м (31 балл).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:24, ред.
"Челси" - с очень важной победой! Я помню и первый состав при Абрамовиче, и приезд команды на финал ЛЧ в Москву. Сейчас команда опять возвращается в ТОП! Палмер - супер! Он второй игрок после Роналду, которому я желаю всегда успеха! Не удивлюсь, если команда сохранит состав до конца сезона, и займёт 1-е место в АПЛ. А ведь "Тоттенхэм" - это не "Саутгейптон"! Молодцы! Порадовали!
DXTK
DXTK
вчера в 22:08
Это в духе Тоттенхэма....вести в два гола и 79аться, других слов я не нахожу.......можно вспомнить такие матчи как против МЮ....вести в три мяча и пропустить 5, вести против Арсенала 2-0 и проиграть........

Раз за разом я удивляюсь и не понимаю, как можно проигрывать современному Челси, это не команда эпохи Абрамовича, ....... но Тоттенхэм так и не может нормально их обыграть....... и ладно бы в гостях, но дома.......... вести в два мяча....и упустить победу на это способны только классические неудачники.

PS С таким везением как у Тоттенхэма вообще удивляюсь как обыграли Ман Сити 4-0??????......
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:41
Молодцы аристократы! с 0-2 отыгрались
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:40
Ну что Челси совершил невероятный камбэк Тоттенм забил два мяча уже к 11-й минуте, но потом синие вколотили сразу 4 мяча в ворота Форстера, который подменял Викарио.... Дубль на счету Палмера, а шпорам не помог даже гол Сона на 97-й минуте. .... Просто красивый матч получился с качелями.....
azkan
azkan
вчера в 21:37
Оторвались от Арсенала, приблизились к Ливерпулю)))
azkan
azkan
вчера в 21:36, ред.
С красивой волевой победой Челси, пусть и над полураненным, но принципиальным соперником!
В начале за 10 минут пропустили два гола из-за скольжений Кукушки и грубых ошибок. И игра расклеилась. Толком не могли атаку наладить.Огромное количество ошибок! А потом Санчо забил, а после перерыва правильная схема дала моментальный результат!
И вот красивый камбек! Палмер дубль и голевая! Энцо возвращается. Если так будет играть ему цены не будет!
Но и Тоттенхэму нужно отдать должное, бились до конца!
Немного валидольной получилась победа в конце!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:33
Веселуха в Лондоне)))
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 21:32
Мы на правильном пути, наконец то после двух сезонов,где у нас было на поле 11 миллионеров, которые делали вид, что играют в футбол, у Челси появилась команда, команда которая играет и у которой есть характер ну и тренер молодец,видно,что Мареска хорошо поработал,так держать.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:32
Всех с волевой победой на выезде 🔥
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