«Челси» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом»

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вчера, 21:27

«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Челси» в матче 15-го тура АПЛ (3:4).

На 5-й минуте Доминик Соланке вывел хозяев поля вперёд. Деян Кулусевски на 11-й удвоил преимущество «шпор». Джейдон Санчо на 17-й сократил отставание гостей в счёте. На 61-й «синие» отыгрались усилиями Коула Палмера, реализовавшего пенальти. Энцо Фернандес на 74-й вывел гостей вперёд, а Палмер на 84-й сделал дубль, снова забив с одиннадцатиметрового. На 90+7-й Сон Хын-Мин провёл третий гол хозяев поля.

«Тоттенхэм» занимает 11-е место (20 очков). «Челси» идёт 2-м (31 балл).