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Кордоба: «В матче с „Локомотивом“ мы заслуживали победы»

вчера, 08:53
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

В матче с «Локомотивом» мы заслуживали победы. Вы, как и все, кто смотрели этот матч, могли это видеть. Мы должны оставаться спокойными. Нам приходится сталкиваться со множеством препятствий. Вчера в матче с «Локомотивом» был явный пенальти. В предыдущем матче два очевидных нарушения. В моменте с отменой забитого мяча Са просто двигался. Сейчас нужно всем отдохнуть. Мы этого хотим. И, конечно, поздравляю всех с наступающим Новым годом.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ w86jp6vka369 (раскрыть)
вчера в 15:44
Никаких спорных моментов нет. Просто надо знать правила игры в футбол. Наверняка он это говорит уже после просмотра видео.
112910415
112910415
вчера в 13:46
выходит, не совсем
Сп62
Сп62
вчера в 13:22
Точно также мог сказать и игрок Локомотива и привести свои доводы.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 13:20
Тоже об этом думал, бог уберёг Спартак)
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
вчера в 12:04
Нет такого заслужили. Побеждает тот кто забивает. А если вы ни... не забили, значит и не победили.
w86jp6vka369
w86jp6vka369
вчера в 11:51
Комментарий Джона Кордобы отражает разочарование команды после ничьей с "Локомотивом". Он подчеркивает, что "Краснодар" заслуживал победу, указывая на спорные моменты, такие как неназначенный пенальти и отмененные голы. Важно отметить, что такие высказывания часто отражают эмоции игроков сразу после игры. Возможно, с течением времени команда сможет проанализировать эти моменты более объективно и извлечь уроки для будущих матчей.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:58
Ничего вы не заслужили, уж победу над Локомотивом точно... Хотя, неплохо играли обе команды. Вот так нужно играть постоянно, а не от случая к случаю... И тогда, может быть, придут победы. А реализация страдает у всех российских команд.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:20
Если заслуживали то надо было просто побеждать! А так счет на табло!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 09:50
Хорошо что Спартак не взял (не купил) и зарплату заоблачную не дал ему....был бы в команде тогда полный раздрай....А так язык без костей может им Кордоба пользоваться для прессы...)
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:50
Что значит "МЫзаслуживали победы?" Ну так выходите и побеждайте, доказывайте это. Но ведь не победили же. Я понимаю еще ситуацию если бы раз 10 за матч попали в штанги, от которых теоретически мяч мог в ворота отскочить и тут можно с досадой сказать "мы заслуживали победы". Но краснодар всего 3 раза в створ попал из 12 ударов. Локо 4 раза из 8. И кто заслуживал победы теперь?
cska1948
cska1948
вчера в 09:38
Неплохо было бы, если футболисты знали правила игры в футбол. Тогда и подобных безграмотных комментариев не было.
pmjk6ec8x7vv
pmjk6ec8x7vv
вчера в 09:35
Если на табло два нуля, значит не заслужили
c5athwekp7h3
c5athwekp7h3
вчера в 09:30
Вот кто заслуживал победы, так это Локомотив.
43s2hpp4a34p
43s2hpp4a34p
вчера в 09:26
А Спартак то уже совсем рядом.
y77jsc42g6fq
y77jsc42g6fq
вчера в 09:25
И куда тогда смотрит ВАР?
lotsman
lotsman
вчера в 09:24, ред.
Победы не заслуживают, победы завоёвывают. А в матче с Локомотивом вы её не смогли завоевать. Пенальти не мог быть поскольку атака была проведена с нарушением. Играть надо так, чтобы потом не разбираться в возможных ошибках кого то.
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:17
В самый нужный момент всегда кто то виноват...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:03
Результат на табло, его надо принять как должное...
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