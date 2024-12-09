Кордоба: «В матче с „Локомотивом“ мы заслуживали победы»

Нападающий «Краснодара» прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

В матче с «Локомотивом» мы заслуживали победы. Вы, как и все, кто смотрели этот матч, могли это видеть. Мы должны оставаться спокойными. Нам приходится сталкиваться со множеством препятствий. Вчера в матче с «Локомотивом» был явный пенальти. В предыдущем матче два очевидных нарушения. В моменте с отменой забитого мяча Са просто двигался. Сейчас нужно всем отдохнуть. Мы этого хотим. И, конечно, поздравляю всех с наступающим Новым годом.