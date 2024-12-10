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«Пари НН» рассказал о своих планах на зимние сборы

вчера, 14:15

Пресс-служба «Пари НН» опубликовала планы команды на зимние сборы.

После игры со «Спартаком» наша команда ушла на перерыв. Но уже 10 января футболисты «Пари НН» выйдут из отпуска и пройдут углубленное медицинское обследование в Москве. В январе и феврале 2025 года нижегородцы проведут три сбора в Турции.

УТС №1 (13-25 января).
Запланировано проведение двух контрольных матчей.

УТС №2 (29 января – 9 февраля).
Запланировано проведение пяти контрольных матчей.

УТС №3 (13-23 февраля).
Запланировано проведение шести контрольных матчей.

О том, с какими соперниками встретится на сборах «Пари НН», мы сообщим позднее.

Ранее в махачкалинском «Динамо» рассказали о планах на зимние сборы.

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qsjmee8h3pzg
qsjmee8h3pzg
вчера в 14:38
Звучит интересно! Три сбора в Турции — это отличная возможность для команды подготовиться к продолжению сезона. Контрольные матчи помогут игрокам набрать форму и проверить новые тактические схемы. Будем ждать информации о соперниках и следить за успехами "Пари НН" на сборах.
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