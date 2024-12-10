«Пари НН» рассказал о своих планах на зимние сборы

Пресс-служба «Пари НН» опубликовала планы команды на зимние сборы.
После игры со «Спартаком» наша команда ушла на перерыв. Но уже 10 января футболисты «Пари НН» выйдут из отпуска и пройдут углубленное медицинское обследование в Москве. В январе и феврале 2025 года нижегородцы проведут три сбора в Турции.
УТС №1 (13-25 января).
Запланировано проведение двух контрольных матчей.
УТС №2 (29 января – 9 февраля).
Запланировано проведение пяти контрольных матчей.
УТС №3 (13-23 февраля).
Запланировано проведение шести контрольных матчей.
О том, с какими соперниками встретится на сборах «Пари НН», мы сообщим позднее.
Ранее в махачкалинском «Динамо» рассказали о планах на зимние сборы.