«Пари НН» рассказал о своих планах на зимние сборы

Пресс-служба «Пари НН» опубликовала планы команды на зимние сборы.

После игры со «Спартаком» наша команда ушла на перерыв. Но уже 10 января футболисты «Пари НН» выйдут из отпуска и пройдут углубленное медицинское обследование в Москве. В январе и феврале 2025 года нижегородцы проведут три сбора в Турции.



УТС №1 (13-25 января).

Запланировано проведение двух контрольных матчей.



УТС №2 (29 января – 9 февраля).

Запланировано проведение пяти контрольных матчей.



УТС №3 (13-23 февраля).

Запланировано проведение шести контрольных матчей.



О том, с какими соперниками встретится на сборах «Пари НН», мы сообщим позднее.