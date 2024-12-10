В махачкалинском «Динамо» рассказали о планах на зимние сборы

Махачкалинское «Динамо» выйдет из отпуска 6 января. До 11 января махачкалинцы проведут первый втягивающий сбор в родном городе. 13 января «Динамо» отправится в Анталью.
В Турции «динамовцы» проведут три сбора, на каждом из которых сыграют по несколько товарищеских матчей. Имена соперников и график игр будет известен позже. 21 февраля «Динамо» закончит подготовку ко второй части сезона.
Напомним, после восемнадцати туров махачкалинцы занимают одиннадцатую строчку в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче этого года «Динамо» уступило «Рубину» (2:3).