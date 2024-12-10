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В махачкалинском «Динамо» рассказали о планах на зимние сборы

вчера, 13:55

Махачкалинское «Динамо» выйдет из отпуска 6 января. До 11 января махачкалинцы проведут первый втягивающий сбор в родном городе. 13 января «Динамо» отправится в Анталью.

В Турции «динамовцы» проведут три сбора, на каждом из которых сыграют по несколько товарищеских матчей. Имена соперников и график игр будет известен позже. 21 февраля «Динамо» закончит подготовку ко второй части сезона.

В махачкалинском «Динамо» рассказали о планах на зимние сборы

Напомним, после восемнадцати туров махачкалинцы занимают одиннадцатую строчку в турнирной таблице РПЛ. В последнем матче этого года «Динамо» уступило «Рубину» (2:3).

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Варвар7
Варвар7
вчера в 14:15
Ну хорошо , хоть динамовцы "разбавили" Турцию - родным регионом...)
Гость
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