В махачкалинском «Динамо» рассказали о планах на зимние сборы

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вчера, 13:55

Махачкалинское «Динамо» выйдет из отпуска 6 января. До 11 января махачкалинцы проведут первый втягивающий сбор в родном городе. 13 января «Динамо» отправится в Анталью.

В Турции «динамовцы» проведут три сбора, на каждом из которых сыграют по несколько товарищеских матчей. Имена соперников и график игр будет известен позже. 21 февраля «Динамо» закончит подготовку ко второй части сезона.