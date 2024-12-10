Стало известно, когда состоится перенесённый матч «Валенсии» и «Реала»

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вчера, 21:57

Матч Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» состоится 3 января 2025 года.

Проведение встречи было запланировано на начало ноября, но из-за наводнения в Валенсии игру перенесли.

Изначально в качестве новой даты планировалось выбрать 2 января, но Ассоциация испанских футболистов ответила отказом, поскольку это противоречило бы соглашению, согласно которому футболисты освобождены от официальных матчей с 23 декабря по 2 января включительно.

Игроки обеих команд выступили за добавление дополнительного дня для подготовки вместо игры 2 января.

Игры Кубка Испании «Депортива Минера» – «Реал» и «Эльденсе» – «Валенсия» также перенесены на 6 и 7 января соответственно.