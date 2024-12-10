Гол Салаха с пенальти помог «Ливерпулю» переиграть «Жирону»

«Жирона» уступила «Ливерпулю» в 6-м туре Лиги чемпионов (0:1).
Гол с пенальти на 63-й минуте забил Мохамед Салах.
После этой игры «Жирона» идет в нижней части общей таблицы, «Ливерпуль» лидирует.
В другой встрече «Динамо» Загреб и «Селтик» сыграли вничью.
Пенальти....
Пенальти....
Мо красавчик, с очередным голом!!
Победа красных в эконом-режиме
Мо красавчик, с очередным голом!!
Победа красных в эконом-режиме
но.....пенальти, имхо, сомнительная.
результат есть, Ливерпуль первый, игру забыть.
смотрим Аталанта - Реал ))
но.....пенальти, имхо, сомнительная.
результат есть, Ливерпуль первый, игру забыть.
смотрим Аталанта - Реал ))
этой в этой игре тихо,спокойно и мирно,вообще никаких эмоций...!
Как будто сразу обьявили, Ливерпуль выиграет,1:0,с пенальти,забьёт Салах,усё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
этой в этой игре тихо,спокойно и мирно,вообще никаких эмоций...!
Как будто сразу обьявили, Ливерпуль выиграет,1:0,с пенальти,забьёт Салах,усё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!