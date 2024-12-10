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Гол Салаха с пенальти помог «Ливерпулю» переиграть «Жирону»

вчера, 22:42
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Жирона» уступила «Ливерпулю» в 6-м туре Лиги чемпионов (0:1).

Гол с пенальти на 63-й минуте забил Мохамед Салах.

После этой игры «Жирона» идет в нижней части общей таблицы, «Ливерпуль» лидирует.

В другой встрече «Динамо» Загреб и «Селтик» сыграли вничью.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:34
Салах просто красавчик, Ливерпуль дайте достойный контракт вашему лучшему футболисту, а также скромному и достойному человеку, он его заслуживает - как никто!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:32
Ожидал большего.
Пенальти....
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:30
Скромно ... Зато три очка добыли.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:10
обе команды играли на расслабоне, игра была похоже на товарняк)
Мо красавчик, с очередным голом!!
Победа красных в эконом-режиме
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:08
фанатов Ливерпуля с победой и досрочным выходом в топ-8 !
но.....пенальти, имхо, сомнительная.
результат есть, Ливерпуль первый, игру забыть.
смотрим Аталанта - Реал ))
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:54
Скромно... но ожидал от Ливера больше...
shur
shur
вчера в 22:51, ред.
...забыл Я про то что, иногда нервничаю от увиденного, а именно в
этой в этой игре тихо,спокойно и мирно,вообще никаких эмоций...!
Как будто сразу обьявили, Ливерпуль выиграет,1:0,с пенальти,забьёт Салах,усё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Capral
Capral
вчера в 22:49
Натужно, как-то, Ливер играет последние игры. Хорошо хоть, сегодня не пропустили.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:43
На удивление Жирона играла достойно и имела немало хороших шансов, но Алиссон не подвёл! А Ливер будто и не напрягался, спокойно так катали мяч, заработали пенку и забрали очередные 3 очка.
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