Гол Салаха с пенальти помог «Ливерпулю» переиграть «Жирону»

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вчера, 22:42

«Жирона» уступила «Ливерпулю» в 6-м туре Лиги чемпионов (0:1).

Гол с пенальти на 63-й минуте забил Мохамед Салах.

После этой игры «Жирона» идет в нижней части общей таблицы, «Ливерпуль» лидирует.

В другой встрече «Динамо» Загреб и «Селтик» сыграли вничью.