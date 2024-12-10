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«Краснодар» — «зимний» чемпион, «Аталанта» лидирует. Итоги тура РПЛ и топ-5

сегодня, 01:14

Чемпионат России ушёл на перерыв, «зимним» чемпионом РПЛ стал «Краснодар», набравший 39 очков. По дополнительным показателям от команды отстаёт «Зенит». «Спартак» — третий (37 баллов), замыкает топ-4 московское «Динамо» (35 пунктов). В зоне стыковых матчей находятся «Химки» (16 очков) и «Факел» (14 баллов). Таблицу замыкают «Ахмат» и «Оренбург» (13 и 8 пунктов соответственно).

«Краснодар» — «зимний» чемпион, «Аталанта» лидирует. Итоги тура РПЛ и топ-5

В Английской Премьер-Лиге по-прежнему впереди «Ливерпуль» (35 очков). Далее идёт «Челси» (31 балл). Третий — «Арсенал» (29 пунктов). Четвёрку лучших замыкает «Манчестер Сити» (27 очков). В зоне вылета находятся «Ипсвич», «Вулверхэмптон» (по 9 баллов) и «Саутгемптон» (5 пунктов).

«Краснодар» — «зимний» чемпион, «Аталанта» лидирует. Итоги тура РПЛ и топ-5

В Ла Лиге на первом месте идёт «Барселона» (38 очков). К ней приблизился «Реал» (36 баллов). «Атлетико» идёт третьим (35 пунктов), следом расположился «Атлетик» (32 очка). Замыкают таблицу «Эспаньол», «Валенсия» и «Вальядолид» (13, 10 и 9 баллов соответственно).

«Краснодар» — «зимний» чемпион, «Аталанта» лидирует. Итоги тура РПЛ и топ-5

В Бундеслиге лидирует «Бавария» (33 очка). Следом расположился «Айнтрахт» (27 баллов). «Байер» (26 пунктов) и «РБ Лейпциг» (24 очка) также идут в первой четвёрке. В зоне переходных матчей находится «Хайденхайм» (10 баллов). Замыкают таблицу «Хольштайн» и «Бохум» (5 и 2 пункта соответственно).

«Краснодар» — «зимний» чемпион, «Аталанта» лидирует. Итоги тура РПЛ и топ-5

В Серии А «Аталанта» обошла «Наполи» и возглавила таблицу, набрав 34 очка. Неаполитанцы идут вторыми с 32 баллами. Также в топ-4 расположились «Интер» и «Фиорентина» (по 31 пункту). В зоне вылета находятся «Верона», «Монца» и «Венеция» (12, 10 и 9 очков соответственно).

«Краснодар» — «зимний» чемпион, «Аталанта» лидирует. Итоги тура РПЛ и топ-5

ПСЖ сохраняет первую строчку во французской Лиге 1 (34 очка). Далее идут «Марсель» и «Монако» (по 29 баллов). Также в топ-4 находится «Лилль» (26 пунктов). В зоне стыковых матчей идёт «Сент-Этьен» (13 очков). Замыкают таблицу «Гавр» (12 баллов) и «Монпелье» (8 пунктов).

«Краснодар» — «зимний» чемпион, «Аталанта» лидирует. Итоги тура РПЛ и топ-5

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 02:22, ред.
В победу Аталанты в Серии А верю мало, но если такое произойдет- с удовольствием поздравлю команду!!! Ну а как смотрится команда на фоне европейских грандов, мы посмотрим сегодня- в игре с Реалом... А также, увидим, сделал ли мудрый Гасперини соответствующие выводы, после поражения от Реала в СК Европы. Правда, сейчас, состав у Реала несколько ослаблен травмами ведущих игроков, но все же, Реал всегда заставляет считаться с собой, в каком бы состоянии он не был!!!

Лидерство Барселоны считаю временным. У команды очень много проблем в организации игры, что особенно странно, если учесть, что фишкой Флика- всегда была, именна эта сторона. В обороне много проблем, а игру команды, фактически, определяют три человека. Кроме того, в этом сезоне удачно выступает Атлетико, а коварный и осторожный тренер Симеоне, всегда умел нанести разящий удар из-за угла... Ну и конечно Реал- главный фаворит на первенство, который, последнего слова очевидно еще не сказал... Думаю, чемпионом, всё же станет Королевский Клуб.

В России, непонятно, что твориться. Зенит проигрывает дома аутсайдерам, а Краснодар ,после впечатляющей серии из восьми побед подряд, в двух последних играх не знает радости побед. Но, если по игре и её качеству, то Краснодар заслуженно возглавляет таблицу. Надолго ли, узнаем весной... Абсолютным чемпионом, на сегодня, Краснодар не назовешь, но по качеству игры, смотрелся предпочтительнее остальных.

Францию не знаю, не интересуюсь. В АПЛ катастрофа с МС и приятное третье место Челси. Обидно за Арсенал, команда могла быть повыше в таблице... Лидерство Ливерпуля не удивляет и впечатляет, но по игре с НК- вопросы, и большие имеются. Откровенно, игра Ливера в том матче разочаровала, так безобразно в обороне играть нельзя, а игра в линию- у команды просто провалилась.

В Германии, на мой взгляд, фаворит Бавария. Команда ещё в поиске своей игры, но тренерская идея уже видна. После катастрофического прошлого сезона, нынешний воспринимается с надеждой на успех. Байер не так выглядит впечатляюще, как в прошлом сезоне, но и сбрасывать команду со счетов не следует, хотя, похоже, что дополнительная нагрузка в ЛЧ сказывается на команде... Показательной, будет игра с Интером, сегодня.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:52
В Серии А Аталанта и Фиорентина (по потерянным) приятно удивляют - посмотрим на долго ли их хватит...
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