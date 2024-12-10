«Краснодар» — «зимний» чемпион, «Аталанта» лидирует. Итоги тура РПЛ и топ-5

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сегодня, 01:14

Чемпионат России ушёл на перерыв, «зимним» чемпионом РПЛ стал «Краснодар», набравший 39 очков. По дополнительным показателям от команды отстаёт «Зенит». «Спартак» — третий (37 баллов), замыкает топ-4 московское «Динамо» (35 пунктов). В зоне стыковых матчей находятся «Химки» (16 очков) и «Факел» (14 баллов). Таблицу замыкают «Ахмат» и «Оренбург» (13 и 8 пунктов соответственно).

В Английской Премьер-Лиге по-прежнему впереди «Ливерпуль» (35 очков). Далее идёт «Челси» (31 балл). Третий — «Арсенал» (29 пунктов). Четвёрку лучших замыкает «Манчестер Сити» (27 очков). В зоне вылета находятся «Ипсвич», «Вулверхэмптон» (по 9 баллов) и «Саутгемптон» (5 пунктов).

В Ла Лиге на первом месте идёт «Барселона» (38 очков). К ней приблизился «Реал» (36 баллов). «Атлетико» идёт третьим (35 пунктов), следом расположился «Атлетик» (32 очка). Замыкают таблицу «Эспаньол», «Валенсия» и «Вальядолид» (13, 10 и 9 баллов соответственно).

В Бундеслиге лидирует «Бавария» (33 очка). Следом расположился «Айнтрахт» (27 баллов). «Байер» (26 пунктов) и «РБ Лейпциг» (24 очка) также идут в первой четвёрке. В зоне переходных матчей находится «Хайденхайм» (10 баллов). Замыкают таблицу «Хольштайн» и «Бохум» (5 и 2 пункта соответственно).

В Серии А «Аталанта» обошла «Наполи» и возглавила таблицу, набрав 34 очка. Неаполитанцы идут вторыми с 32 баллами. Также в топ-4 расположились «Интер» и «Фиорентина» (по 31 пункту). В зоне вылета находятся «Верона», «Монца» и «Венеция» (12, 10 и 9 очков соответственно).