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ГлавнаяНовостиПротоколыМексика. Примера-Дивизион 2024/2025

В Мексике сыграли яркий матч с красивыми голами и развязкой в концовке

вчера, 21:55
Крус АсульЛоготип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)3 : 4Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)АмерикаМатч завершен

«Крус Асуль» уступил «Америке» в ответном матче 1/2 финала Апертуры (3:4).

Поединок оказался ярким на события. Хозяева поля, проигрывая со счётом 1:3 к 80-й минуте, смогли отыграться на 86-й, забив ударом с лёта. На 90+5-й нападающий гостей Родриго Агирре с пенальти забил победный гол, после чего снял футболку и получил за это жёлтую карточку. Уже на 90+8-й форвард был удалён за нарушение правил в центре поля.

Также красивым голом на 49-й минуте отметился полузащитник «Америки» Ричард Санчес, который забил дальним ударом.

Первая игра завершилась вничью 0:0, таким образом «Америка» вышла в финал турнира.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 22:16
Хотелось бы посмотреть видео обзор такого матча....
dgnjvz8gsbfa
dgnjvz8gsbfa
вчера в 22:12
Матч богатый на события получился
Гость
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