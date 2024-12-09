В Мексике сыграли яркий матч с красивыми голами и развязкой в концовке

«Крус Асуль» уступил «Америке» в ответном матче 1/2 финала Апертуры (3:4).
Поединок оказался ярким на события. Хозяева поля, проигрывая со счётом 1:3 к 80-й минуте, смогли отыграться на 86-й, забив ударом с лёта. На 90+5-й нападающий гостей Родриго Агирре с пенальти забил победный гол, после чего снял футболку и получил за это жёлтую карточку. Уже на 90+8-й форвард был удалён за нарушение правил в центре поля.
Также красивым голом на 49-й минуте отметился полузащитник «Америки» Ричард Санчес, который забил дальним ударом.
Первая игра завершилась вничью 0:0, таким образом «Америка» вышла в финал турнира.