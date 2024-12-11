В «Зените» высказались об игре Глушенкова в обороне

Тренер «Зенита» поделился мнением об игре нападающего команды в защите.

Смотри, пока ты решаешь проблемы, никаких вопросов к тебе не будет. Ты забиваешь, отдаёшь, всё время играешь полезно в атаке. Опять же: ни один футболист не может выступать полезно и в атаке, и в обороне, насколько это возможно, правильно? Если Барриос не будет обороняться хорошо, мы тоже будем его критиковать, Потому что это его первая задача, правильно?

У Макса первая задача — понять, что ему нужно быть там, возле штрафной соперника, бить, отдавать, завершать атаку. И здесь, конечно, есть требования. В какой-то момент в игре ребята говорят: хорошо, мы здесь будем дорабатывать. Но он сам прекрасно понимает, что если игра не идёт, он осознаёт, что нужно здесь обороняться, нужно помогать команде и сделать всё возможное. Опять: когда мне говорят «плохо обороняется», это немножко такие громкие слова, потому что, ну, если у него там будет 10 моментов, где он должен доработать в обороне, он доработает пять.