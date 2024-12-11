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В «Зените» высказались об игре Глушенкова в обороне

вчера, 17:42

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра поделился мнением об игре нападающего команды Максима Глушенкова в защите.

Смотри, пока ты решаешь проблемы, никаких вопросов к тебе не будет. Ты забиваешь, отдаёшь, всё время играешь полезно в атаке. Опять же: ни один футболист не может выступать полезно и в атаке, и в обороне, насколько это возможно, правильно? Если Барриос не будет обороняться хорошо, мы тоже будем его критиковать, Потому что это его первая задача, правильно?

У Макса первая задача — понять, что ему нужно быть там, возле штрафной соперника, бить, отдавать, завершать атаку. И здесь, конечно, есть требования. В какой-то момент в игре ребята говорят: хорошо, мы здесь будем дорабатывать. Но он сам прекрасно понимает, что если игра не идёт, он осознаёт, что нужно здесь обороняться, нужно помогать команде и сделать всё возможное. Опять: когда мне говорят «плохо обороняется», это немножко такие громкие слова, потому что, ну, если у него там будет 10 моментов, где он должен доработать в обороне, он доработает пять.

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Все комментарии
pomor445
pomor445
вчера в 23:34
Вильям Глушенкова защищает, а не обвиняет. Несколько путано излагает, но иностранцу дозволительно. Он так и говорит в заключение, что если из 10 раз Глушенков удачно сыграет в обороне пять, то это уже очень хорошо. Потому что оборона - это не его компетенция и его подключение требуется только, когда у команды игра в обороне не ладится. От себя добавлю, что любой игрок должен вступать в отбор сразу после потери им мяча, а остальные помогать ему в этом - это уже начало обороны.
112910415
112910415
вчера в 19:29
сложно формулирует этот тренер
lotsman
lotsman
вчера в 19:24
Пока Глушенков, кроме громкого БУММ в первых играх, меня ничем не удивил.)
Capral
Capral ответ 669zsgkrprre (раскрыть)
вчера в 18:31
Даже, у такого закоренелого и убежденного прессингующего тренера, как Лобановский, в команде были люди, которых, он сознательно освобождал от прессинга и работы в обороне- В.Колотов и В.Веремеев. Эти люди созидали и конструировали командную игру. Все остальные, у Лобана работали на поле. Это так, к сведению... Нельзя нагружать идиотской работой человека, который является мыслью в команде. Пусть лучше, Семак подумает, как модернизировать свой болотный, убожеский футбол!!!
drug01
drug01
вчера в 18:18
Он должен сам чувствовать как играть..
669zsgkrprre
669zsgkrprre ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:17
А почему бы и не покритиковать, если игрок по полю ходит , а в голове миллиард.
9yfz763tyc4r
9yfz763tyc4r
вчера в 18:13
Оливейра подчеркнул, что главная задача Глушенкова — эффективная игра в атаке, а критика его действий в обороне кажется излишней, ведь его основная роль — создавать и завершать моменты.
Capral
Capral
вчера в 18:13
Ну вот, что и следовало ожидать- нашли крайнего, в лице Глушенкова!!! Я даже неудивлен. Понятное дело, дорогущих бразов, критиковать, как-то не с руки, а своего, отечетсвенного- в самый раз!!! Обвинить человека в том, что он недорабатывает в обороне- может только негодяй!!! Глушенков, который в первых играх вел команду, обострял и забивал, теперь, оказывается- еще и виноват в неудачах Зенита... А он должен играть на всех позициях, или Семак- это еще один В.А.Маслов или Лобановский?! Мне не жаль Глушенкова, сам отлично понимал куда идет и что может быть... Игрок редкостного таланта, тонко чувствующий игру и который точно не должен работать на поле, теперь еще и виноват и обвинён... Вот, что значит, когда тренер БЕЗДАРЬ, готовый обвинить всех вокруг, кроме себя. Соболь- ты следущий, на очереди...
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