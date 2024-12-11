Отец и сын Шмейхели обнялись в прямом эфире на интервью после матча ЛЧ

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вчера, 16:45

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» взял в прямом эфире CBS Sports интервью у своего сына Каспера после матча «Селтика» с загребским «Динамо» в Лиге чемпионов (0:0).

После того как они обсудили прошедшую игру ведущая Кейт Скотт пригласила голкипера шотландской команды обнять отца:

Каспер, я хочу, чтобы ты знал, как сильно мы любим твоего отца. Он такая важная часть шоу. Мы испытываем к нему огромное уважение, и он просто замечательный человек. Ты обнимешь его?

Оба с радостью согласились, а присутствовавшие в студии Скотт, Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Клинт Демпси похлопали в студии.