Отец и сын Шмейхели обнялись в прямом эфире на интервью после матча ЛЧ

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель взял в прямом эфире CBS Sports интервью у своего сына Каспера после матча «Селтика» с загребским «Динамо» в Лиге чемпионов (0:0).
После того как они обсудили прошедшую игру ведущая Кейт Скотт пригласила голкипера шотландской команды обнять отца:
Каспер, я хочу, чтобы ты знал, как сильно мы любим твоего отца. Он такая важная часть шоу. Мы испытываем к нему огромное уважение, и он просто замечательный человек. Ты обнимешь его?
Оба с радостью согласились, а присутствовавшие в студии Скотт, Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Клинт Демпси похлопали в студии.