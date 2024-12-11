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Отец и сын Шмейхели обнялись в прямом эфире на интервью после матча ЛЧ

вчера, 16:45
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Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель взял в прямом эфире CBS Sports интервью у своего сына Каспера после матча «Селтика» с загребским «Динамо» в Лиге чемпионов (0:0).

После того как они обсудили прошедшую игру ведущая Кейт Скотт пригласила голкипера шотландской команды обнять отца:

Каспер, я хочу, чтобы ты знал, как сильно мы любим твоего отца. Он такая важная часть шоу. Мы испытываем к нему огромное уважение, и он просто замечательный человек. Ты обнимешь его?

Оба с радостью согласились, а присутствовавшие в студии Скотт, Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Клинт Демпси похлопали в студии.

Отец и сын Шмейхели обнялись в прямом эфире на интервью после матча ЛЧ

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:55
Только со спортивным уклоном...)
shlomo
shlomo
вчера в 17:20
Непонятно почему из этого такое раздули... или у них это нечто необычное?
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:01
Ну и что в этом удивительного. Они же Отец и сын.
shur
shur
вчера в 17:01, ред.
...скупая,мужская слеза соскользнула на пол!!! Даже часть клоунады Шмехеля в воротах , тогда ещё Великого МЮ, означала лишь одно из многочисленных качеств в мастерстве голкипера ! А Каспер просто родился в перчатках и с гордостью несёт прославленную фамилию !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:01
Почему бы им не обняться?...
Гость
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