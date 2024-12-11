Ямаль вошёл в тройку самых популярных спортсменов в Google в мире

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем и вингер «Барселоны» Ламин Ямаль вошли в пятёрку самых популярных спортсменов Великобритании в 2024 году по запросам в Google.
Игрок каталонского клуба занимает 2-е место, уступая только английскому дартсмену Люку Литтлеру, а хавбек мадридцев — 4-е. Также Ямаль стал третьим в числе самых популярных спортсменов в Google в мире.
стране обажают Дартс, поверьте метнуть дротик в цель,ещё не у каждого получится! Во вторых Джуд в свои 21 -один год,уже старичок и давно на слуху! И наконец Ямаль ,тоже 17-цать, но он испанец и это приятственно в другой стране быть популярным!!!
стране обажают Дартс, поверьте метнуть дротик в цель,ещё не у каждого получится! Во вторых Джуд в свои 21 -один год,уже старичок и давно на слуху! И наконец Ямаль ,тоже 17-цать, но он испанец и это приятственно в другой стране быть популярным!!!