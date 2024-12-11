Ямаль вошёл в тройку самых популярных спортсменов в Google в мире

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вчера, 15:48

Полузащитник «Реала» и вингер «Барселоны» вошли в пятёрку самых популярных спортсменов Великобритании в 2024 году по запросам в Google.

Игрок каталонского клуба занимает 2-е место, уступая только английскому дартсмену Люку Литтлеру, а хавбек мадридцев — 4-е. Также Ямаль стал третьим в числе самых популярных спортсменов в Google в мире.