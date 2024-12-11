Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футбола

Ямаль вошёл в тройку самых популярных спортсменов в Google в мире

вчера, 15:48

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем и вингер «Барселоны» Ламин Ямаль вошли в пятёрку самых популярных спортсменов Великобритании в 2024 году по запросам в Google.

Игрок каталонского клуба занимает 2-е место, уступая только английскому дартсмену Люку Литтлеру, а хавбек мадридцев — 4-е. Также Ямаль стал третьим в числе самых популярных спортсменов в Google в мире.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тюкавин с отцом потренировались с молодёжкой «Динамо» по хоккею с мячом
Вчера, 08:50 Фото
СлухиВ «Манчестер Юнайтед» обеспокоены образом жизни Рэшфорда
10 декабря
Черчесов рассказал, планирует ли он совмещать работу в клубе и сборной
10 декабря
Личка: «Цели на 2025 год? Бороться за чемпионство»
10 декабря
Гвардиола рассказал, чем займётся после ухода из «Манчестер Сити»
10 декабря
«Барселона» ввела экологический сбор на билеты в клубный музей
10 декабря
Сортировать
Все комментарии
7gj89v5kmnv3
7gj89v5kmnv3
вчера в 20:13
Оба футболиста демонстрируют выдающиеся результаты как на клубном уровне, так и в национальных сборных, что привлекает внимание болельщиков со всего мира. Попадание в топ-5 самых популярных спортсменов Великобритании – это значительное достижение для молодых игроков, особенно учитывая конкуренцию среди звёзд мирового спорта. Их успех отражает не только их спортивные достижения, но и растущую популярность футбола как глобального явления.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:11
Молодец паренёк. Молодой перспективный.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:17
Все отличные футболисты - это точно !!!
112910415
112910415
вчера в 17:50
и это реально круто !
shur
shur
вчера в 17:14
...ну это объяснимо! Во первых ему всего 17 лет, он англичанин, в
стране обажают Дартс, поверьте метнуть дротик в цель,ещё не у каждого получится! Во вторых Джуд в свои 21 -один год,уже старичок и давно на слуху! И наконец Ямаль ,тоже 17-цать, но он испанец и это приятственно в другой стране быть популярным!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:50
Люк всех переплюнул)) Может они другое искали в гугле?)) Литр или Гитлер?)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 