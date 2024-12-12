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«Барселона» вырвала победу в матче с «Боруссией» Дортмунд

сегодня, 01:06
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Боруссия» Дортмунд проиграла «Барселоне» в 6-м туре Лиги чемпионов (2:3).

Рафинья вывел гостей вперед на 53-й минуте, Сехру Гирасси на 60-й реализовал пенальти и сравнял счет. Ферран Торрес на 75-й вновь обеспечил преимущество каталонцам, а на 78-й Гирасси вернул равенство на табло. На 85-й Торрес оформил дубль.

После этой игры «Боруссия» идет в средней части общей таблицы, «Барселона» находится в группе лидеров.

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 02:24
Поздравляю болельщиков Барсы с победой!)
Очень важные 3 очка, в лч дела у каталонцев складываются на ура.
Торрес удивил) просто красавец сегодня.
Ну и Ханси свою статистику против Боруссии не испортил. Умеет он шмелей обыгрывать у них дома)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 01:58
Как сборная Бразилии или какие-то другие бразильцы?
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:56
Барса как бразильцы, забивают на гол больше...
Agamaga_05
Agamaga_05
сегодня в 01:50
Барселона не может играть плохо, потому что она Барселона. Просто победы бывают яркие и не очень!)
Важно выиграть, когда это необходимо, вот что важно!
Вчера это делает Реал, сегодня - Барселона.

Разговоры - это как ветер, каждый дует по-своему с порывами!

Двоих участников последнего финала ЛЧ Барселона обыграла, на двоих 7 голов, как это может быть не красиво?!
Задача минимум выполнена, дальше Флику нужно будет вернуть ту игру, которая была в начале сезона - лёгкая с обилием голов в одни ворота.
Capral
Capral ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
сегодня в 01:39
Не смею запретить.)))
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:38
Нафиг это роботизированное качество, хочу футбол нулевых где было шоу.
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:33, ред.
С точки зрения результативности, действительно, классный, но с позиции качества игры- безобразие. Моё личное мнение.)))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 01:32
Барсуков с Победой! Весёлый получился второй тайм
Capral
Capral
сегодня в 01:24, ред.
Шахин конечно, тот еще бездарь. После слаженной, организованной и чёткой во всех позициях и построениях Дортмунд Терзича, превратился в дезорганизованное стадо Шахина. Не так давно, сам Шахин заявил, что не желает строить Дортмунд по старому образцу и полностью предоставляет своим игрокам полную свободу импровизации! Что из этого получается, видно по сегодняшней игре... Третий гол Барсы, это не просто потеря соперника двумя защитниками Дортмунда- это элементарная потеря позиции защитниками и непонимание своих основных задач... Да и второй гол Барсы- при полнейшем попустительстве соперников.

Барса ничем не удивила. Таже безграмотная игра в обороне и полное отсутствие опорной зоны. Причем, Дортмунд, ничего не изобретая, одним длинным пасом отрезал весь центр поля Барсы, с её обороной и штрафной!!! Я не понимаю, как Флик строит команду, при таких космических дырах в обороне. Повезло, что Дортмунд не сравнял счет в концовке, хотя это было справедливо, при таком бардаке в защите Барселоны. В атаке, да, как обычно симпатичная комбинационная игра испанцев, но опять же- при полном отсутствии оборонительных действий Дортмунда...

Такая игра Барселоны, на мой взгляд, не позволяет с надеждой смотреть в будущее... Нынешняя Барселона -команда без стержня и без фундамента. Не хочется загадывать, но не похоже, что Флик работает в правильном направлении. Вся идея строится исключительно на атаке, а в обороне- просто дырыще... Победа, не сказать, что незаслуженная, но и не безупречная.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 01:17
По игре ничья. Боруссия старалась, каждый раз отыгрывалась. А 3 гол следствие
Нелепой ошибки-паса на соперника, а дальше Барса побежала вперёд, Ямаль пас на Торреса и гол.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:10, ред.
Смешанные чувства игра вызвала. Много бестолковой беготни и брака что у хозяев, что у каталонцев..., однако у последних есть Ямаль, а у БД его (такого игрока) нет. Голевой пас на Торреса от мальчика был, как говорят в Одессе - Шедевра!!

Барса, как и Реал вчера, матч выиграла чисто на классе.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:07
Вот тут походу был классный матч!! Барсу с победой, молодцы ребята!! А я как дурак смотрел унылое зрелище в Турине ((
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