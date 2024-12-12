«Барселона» вырвала победу в матче с «Боруссией» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд проиграла «Барселоне» в 6-м туре Лиги чемпионов (2:3).
Рафинья вывел гостей вперед на 53-й минуте, Сехру Гирасси на 60-й реализовал пенальти и сравнял счет. Ферран Торрес на 75-й вновь обеспечил преимущество каталонцам, а на 78-й Гирасси вернул равенство на табло. На 85-й Торрес оформил дубль.
После этой игры «Боруссия» идет в средней части общей таблицы, «Барселона» находится в группе лидеров.
Барса, как и Реал вчера, матч выиграла чисто на классе.
Барса, как и Реал вчера, матч выиграла чисто на классе.
Барса ничем не удивила. Таже безграмотная игра в обороне и полное отсутствие опорной зоны. Причем, Дортмунд, ничего не изобретая, одним длинным пасом отрезал весь центр поля Барсы, с её обороной и штрафной!!! Я не понимаю, как Флик строит команду, при таких космических дырах в обороне. Повезло, что Дортмунд не сравнял счет в концовке, хотя это было справедливо, при таком бардаке в защите Барселоны. В атаке, да, как обычно симпатичная комбинационная игра испанцев, но опять же- при полном отсутствии оборонительных действий Дортмунда...
Такая игра Барселоны, на мой взгляд, не позволяет с надеждой смотреть в будущее... Нынешняя Барселона -команда без стержня и без фундамента. Не хочется загадывать, но не похоже, что Флик работает в правильном направлении. Вся идея строится исключительно на атаке, а в обороне- просто дырыще... Победа, не сказать, что незаслуженная, но и не безупречная.
Барса ничем не удивила. Таже безграмотная игра в обороне и полное отсутствие опорной зоны. Причем, Дортмунд, ничего не изобретая, одним длинным пасом отрезал весь центр поля Барсы, с её обороной и штрафной!!! Я не понимаю, как Флик строит команду, при таких космических дырах в обороне. Повезло, что Дортмунд не сравнял счет в концовке, хотя это было справедливо, при таком бардаке в защите Барселоны. В атаке, да, как обычно симпатичная комбинационная игра испанцев, но опять же- при полном отсутствии оборонительных действий Дортмунда...
Такая игра Барселоны, на мой взгляд, не позволяет с надеждой смотреть в будущее... Нынешняя Барселона -команда без стержня и без фундамента. Не хочется загадывать, но не похоже, что Флик работает в правильном направлении. Вся идея строится исключительно на атаке, а в обороне- просто дырыще... Победа, не сказать, что незаслуженная, но и не безупречная.
Важно выиграть, когда это необходимо, вот что важно!
Вчера это делает Реал, сегодня - Барселона.
Разговоры - это как ветер, каждый дует по-своему с порывами!
Двоих участников последнего финала ЛЧ Барселона обыграла, на двоих 7 голов, как это может быть не красиво?!
Задача минимум выполнена, дальше Флику нужно будет вернуть ту игру, которая была в начале сезона - лёгкая с обилием голов в одни ворота.
Важно выиграть, когда это необходимо, вот что важно!
Вчера это делает Реал, сегодня - Барселона.
Разговоры - это как ветер, каждый дует по-своему с порывами!
Двоих участников последнего финала ЛЧ Барселона обыграла, на двоих 7 голов, как это может быть не красиво?!
Задача минимум выполнена, дальше Флику нужно будет вернуть ту игру, которая была в начале сезона - лёгкая с обилием голов в одни ворота.