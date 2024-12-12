«Барселона» вырвала победу в матче с «Боруссией» Дортмунд

1733954779

сегодня, 01:06

«Боруссия» Дортмунд проиграла «Барселоне» в 6-м туре Лиги чемпионов (2:3).

Рафинья вывел гостей вперед на 53-й минуте, Сехру Гирасси на 60-й реализовал пенальти и сравнял счет. Ферран Торрес на 75-й вновь обеспечил преимущество каталонцам, а на 78-й Гирасси вернул равенство на табло. На 85-й Торрес оформил дубль.

После этой игры «Боруссия» идет в средней части общей таблицы, «Барселона» находится в группе лидеров.