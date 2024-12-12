«Челси» переиграл «Астану» в поединке Лиги конференций

«Астана» уступила «Челси» в 5-м туре Лиги конференций (1:3).
На 14-й минуте забил нападающий «Челси» Марк Гиу. На 19-й минуте Гиу оформил дубль. На 39-й минуте игрок «Челси» Ренату Вейга довёл счёт до разгромного. На 45-й минуте отличился нападающий «Астаны» Марин Томасов.
«Астана» идёт на 23-м месте в турнирной таблице Лиги конференций (4 очка), «Челси» занимает 1-е место (15 очков).
Лицо Дисаси говорил сам за себя, с какими мальчиками играю))
Нету хорош. Гиу тоже. А во втором тайме вышли пыонэры. Но очень достойно выступили пацаны. Имели свои шансы, но не опытность подвела. С победой синих, можно сказать на классе!
Лицо Дисаси говорил сам за себя, с какими мальчиками играю))
Нету хорош. Гиу тоже. А во втором тайме вышли пыонэры. Но очень достойно выступили пацаны. Имели свои шансы, но не опытность подвела. С победой синих, можно сказать на классе!