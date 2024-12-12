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«Челси» переиграл «Астану» в поединке Лиги конференций

вчера, 20:26
АстанаЛоготип футбольный клуб Астана1 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Астана» уступила «Челси» в 5-м туре Лиги конференций (1:3).

На 14-й минуте забил нападающий «Челси» Марк Гиу. На 19-й минуте Гиу оформил дубль. На 39-й минуте игрок «Челси» Ренату Вейга довёл счёт до разгромного. На 45-й минуте отличился нападающий «Астаны» Марин Томасов.

«Астана» идёт на 23-м месте в турнирной таблице Лиги конференций (4 очка), «Челси» занимает 1-е место (15 очков).

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Все комментарии
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 23:54
...у меня сомнения,был ли на игре товарищ Черчесов....?! В качестве наблюдателя конечно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:19
Думаю мало у кого были сомнения в победе гостей
azkan
azkan
вчера в 20:51
Полупионерлагерь победил на выезде вице чемпиона Казахстана.
Лицо Дисаси говорил сам за себя, с какими мальчиками играю))
Нету хорош. Гиу тоже. А во втором тайме вышли пыонэры. Но очень достойно выступили пацаны. Имели свои шансы, но не опытность подвела. С победой синих, можно сказать на классе!
azkan
azkan ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:41
А еще Марин Томасов - хорват)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:31
Рак-Саки сыграл, забавная фамилия)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:28
Другого и не ждали
Гость
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