«Челси» переиграл «Астану» в поединке Лиги конференций

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вчера, 20:26

«Астана» уступила «Челси» в 5-м туре Лиги конференций (1:3).

На 14-й минуте забил нападающий «Челси» Марк Гиу. На 19-й минуте Гиу оформил дубль. На 39-й минуте игрок «Челси» Ренату Вейга довёл счёт до разгромного. На 45-й минуте отличился нападающий «Астаны» Марин Томасов.

«Астана» идёт на 23-м месте в турнирной таблице Лиги конференций (4 очка), «Челси» занимает 1-е место (15 очков).