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Шевченко и ещё два нападающих введены в Зал славы «Милана»

вчера, 16:22

«Милан» объявил о включении бывших нападающих команды Марко ван Бастена, Андрея Шевченко и Филиппо Индзаги в Зал славы клуба.

Они были выбраны путём голосования болельщиков по всему миру.

Специальная церемония пройдёт 15 декабря на стадионе «Сан-Сиро» перед матчем с «Дженоа», в этот день клуб будет отмечать 125 лет со дня своего основания. Каждый из экс-футболистов получит эксклюзивный трофей, изготовленный Tiffany & Co., символизирующий престиж их места в истории «россонери». Хотя Шевченко не сможет присутствовать на церемонии из-за личных обязательств, его будут чествовать на домашнем стадионе позднее.

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Все комментарии
4dg2k5dkct2n
4dg2k5dkct2n
вчера в 17:50
Странно что он до сих пор там отсутствовал
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:05, ред.
Я помню, когда Шева принял окончательное решение переехать в Лондон, под давлением своей супруги, Берлускони сказал: "В моей семье- всё решаю только я, а не жена! Пусть едет"...

И это, при том, что, Берлускони долго уговаривал Шеву остаться.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:51
Легенды Милана!!! Согласен с Капралом, Кака заслужил такой чести!!!
Capral
Capral
вчера в 16:50, ред.
Оно и понятно, кто бы сомневался!!! Но вот, я бы еще, и Кака включил в этот список. Уникальный футболист!!! Вместе с Шевой, так зажигали, такое творили!!! Итальянки в них влюблялись по уши!!! Шеве вообще не повезло, послушал жену, а Шева, тот еще подкаблучник, оправился в Челси и потерялся... А ведь, останься он в Милане, где его на руках носили, он точно превзошел бы рекорд чемпионатов Серии А, и стал бы лучшим бомбардиром итальянских чемпионатов!!! Ему оставалось, всего 20 мячей, которые, он мог бы перекрыть за один сезон!!! Ну и конечно, как можно не включuть в Зал Славы человека, которому, сам Берлускони туфли вытирал своим платочком!!!!!!!

Помню, как Бавария его вела в 90-х, а после полуфинала 1999, включилась в борьбу за Шеву с Миланом, но итальянцы подсуетились покруче и быстрее оппонентов...
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:40
Все упомянутые форварды - обладали потрясающим "голевым чутьём" .
drug01
drug01
вчера в 16:36
Видно заслужили своей игрой!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:31
Шевченко что то никак не воспринимается...
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