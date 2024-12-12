Шевченко и ещё два нападающих введены в Зал славы «Милана»

1734009743

вчера, 16:22

«Милан» объявил о включении бывших нападающих команды , и в Зал славы клуба.

Они были выбраны путём голосования болельщиков по всему миру.

Специальная церемония пройдёт 15 декабря на стадионе «Сан-Сиро» перед матчем с «Дженоа», в этот день клуб будет отмечать 125 лет со дня своего основания. Каждый из экс-футболистов получит эксклюзивный трофей, изготовленный Tiffany & Co., символизирующий престиж их места в истории «россонери». Хотя Шевченко не сможет присутствовать на церемонии из-за личных обязательств, его будут чествовать на домашнем стадионе позднее.