Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Божович о договорных матчах: «Порой мои команды играли так, будто мы сдаём»

сегодня, 14:11

Бывший тренер многих российских клубов Миодраг Божович высказался о договорных матчах в российском футболе.

Договорные матчи – худшее, что есть в футболе. За время, проведенное в России, возникали сомнения в чистоте некоторых игр, но до обвинений никогда не доходило. Сейчас они могут возникнуть из-за влияния какого-то околофутбола, но надо понимать: сомнения – одно, а доказанные факты – совершенно другое. Футбол непредсказуем – всегда можно найти причины усомниться в справедливости. Порой и мои команды играли так, что казалось, будто мы сдаем матч. Если же говорить серьезно, то я никогда не принимал участие в нечестных играх.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Медведев: «Забери я € 4 млн подъёмными, сейчас бы не играл в футбол»
Сегодня, 13:41
Медведев рассказал, что изменилось в «Пари НН» с приходом Ганчаренко
Сегодня, 12:14
Газзаев про игру Пьянича за ЦСКА: «От него явно ждали большего»
Сегодня, 11:59
Газзаев назвал лучших игроков чемпионата России в 2024 году
Сегодня, 11:48
Канчельскис назвал российских игроков, способных заиграть в Европе
Сегодня, 11:41
Кордоба: «Мне по силам догнать Угальде»
Сегодня, 11:09
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:29
Наверное с Миодрагом не делились)))
Вещий
Вещий
сегодня в 14:22
Уважаемая администрация и организаторы конкурса..... благодарю за такой приз!
Всем Добра и удачи в конкурсах.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 