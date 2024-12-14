Божович о договорных матчах: «Порой мои команды играли так, будто мы сдаём»

Бывший тренер многих российских клубов высказался о договорных матчах в российском футболе.

Договорные матчи – худшее, что есть в футболе. За время, проведенное в России, возникали сомнения в чистоте некоторых игр, но до обвинений никогда не доходило. Сейчас они могут возникнуть из-за влияния какого-то околофутбола, но надо понимать: сомнения – одно, а доказанные факты – совершенно другое. Футбол непредсказуем – всегда можно найти причины усомниться в справедливости. Порой и мои команды играли так, что казалось, будто мы сдаем матч. Если же говорить серьезно, то я никогда не принимал участие в нечестных играх.