Загадочный матч в Кубке России. Клуб Медиалиги забил восемь голов и вызвал подозрения

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вчера, 17:54

«Коломна» действительно так слаба или притворяется?

Уже в первом раунде Пути регионов Кубка России разразился скандал. Клуб Медиалиги «Амкал» с результатом 8:1 разгромил представителя Второй лиги «Коломну» из одноимённого подмосковного города.

Много странного в этой игре. Во-первых, вызывает недоумение счёт — любители разбили вдребезги какой-никакой, но профессиональный коллектив. Во-вторых, букмекеры уже при счёте 2:0 сообразили, что творится что-то неладное, и ограничили размер ставок на крупную победу «Амкала». А в-третьих, зрители, посетившие матч, заметили, что «Коломна» не особо-то и сопротивляется. Будь «Амкал» удачливее, счёт мог бы быть и двузначным. Столь странное стечение обстоятельств вызвало подозрение, шум в прессе, и, скорее всего, повлечёт расследование РФС .

Что же произошло летним вечером 1 августа на стадионе спартаковской академии имени Фёдора Черенкова? Окончательный ответ даст комиссия РФС . Попробуем и мы разобраться.

Возможный договорной матч

Первая и наиболее часто озвучиваемая версия. Особенно в свете итогового результата. Однако и самая маловероятная. Для договорняка нужны две стороны. Можно предположить, что игроки «Коломны» продали матч. Но «Амкалу»-то это зачем? Обыграть одну из слабейших команд второго дивизиона «Амкал» мог бы и вполне легальным способом. Кроме того, у любителей денег немного, и предложить большую взятку они были не в состоянии. К тому же путешествие «Амкала» по сетке Пути регионов вряд ли будет долгим. И подставляться, рисковать своей репутацией ради одной победы как-то неразумно.

И четвёртый аргумент против — счёт 8:1. Да, да, счёт, который, собственно, и вызвал подозрения. Зачем «Амкалу» громить соперника в договорном матче, когда можно ограничиться победой с разницей в один-два мяча и не навлекать подозрений? Сравнение с самым знаменитым договорняком Испания — Мальта от 1983 года тут не работает. Там испанцам, чтобы опередить сборную Голландии, нужна была победа с разницей в 11 мячей, и они её получили. А «Амкалу» зачем глумиться над соперником? Поэтому версия, что «Амкал» купил игру у «Коломны», откровенно говоря, слабовата.

Заработок на стороне

Допустим, «Амкал» ни в чём не виноват. Но «Коломна» сама подставилась под разгром, и не бесплатно. На победу москвичей принимались ставки с повышенным коэффициентом. А поставив ставку на крупный выигрыш любителей, можно было поднять приличную сумму — в несколько раз большую. Вот и решила часть футболистов «Коломны» поставить на собственный разгром. Неприятно, некрасиво, непорядочно, но зато прибыльно. Неслучайно, узнав о ходе игры, конторы быстро отреагировали на события на поле. Вот и ограничили приём ставок на выигрыш «Амкала» одной-двумя тысячами.

В социальной сети защитник «Коломны» Кадиргали Симбаев был подписан на сообщество «Договорные матчи», что весьма странно. В начале встречи футболист допустил две ошибки, приведшие к взятию ворот, после чего был заменён. Еще факт — отчисление Симбаева вскоре после скандальной игры. Всё это признаки того, что что-то сомнительное в команде творилось.

Но делать Симбаева единственным виновником как-то странно. Кадиргали был заменён при счёте 0:2, а итоговый результат все знают. Нельзя в одиночку слить со счётом 1:8. Вот 1:2 можно или 2:3, а чтобы так провалиться, нужно задействовать немало игроков.

С «Коломной» не в первый раз происходит что-то странное. Работавший ранее с командой главный тренер Александр Бодров говорил «Чемпионату», что у него были сомнения относительно нескольких матчей, в которых команда терпела поражения и не очень-то унывала. Но дело давнее. Состав подмосковного коллектива изрядно изменился, а найти концы в этой истории крайне сложно.

Букмекеры не будут выяснять, ставили ли футболисты «Коломны» против себя. Но РФС настроен решительно — готов найти виновных и доказать их вину. Если это произойдет, то «Коломне» грозят серьёзные санкции — лишение профессионального статуса. Футболистов ждёт дисквалификация. Возможно, кому-то и пожизненная. Прецеденты есть. «Чайке» из Песчанокопского в своё время отказали в выходе из Второй лиги в Первую, а «Ессентуки» вовсе перевели в любители.

Нет ни договорняка, ни слива

Третья версия выглядит несколько идеалистически, но она имеет право на существование. «Коломна» идёт на последнем месте в группе В Второй лиги. Всего 8 очков. По информации телеграм-канала «Мутко против», футболисты получают по 3 тысячи рублей в месяц. И крупное поражение в Кубке — способ привлечь внимание к проблемам в клубе, возможность изменить ситуацию к лучшему. Если позволить разгромить себя в матче Второй лиги, то это событие останется незамеченным. А в кубковой встрече, да ещё с раскрученным в прессе клубом — совсем иное дело. Скандал неизбежен, а стало быть, на бедственное положение обратят внимание и городские власти, и потенциальные спонсоры. Кому же приятно, когда команда из одного из древнейших и красивейших городов Московской области подвергается унизительному разгрому.